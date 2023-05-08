一周展望：美国4月CPI；中国4月进出口、金融数据；英国央行利率决议

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

中国4月贸易、金融数据 —— 周二

3 月份的中国的贸易数据显示，中国经济在农历新年过后开始发力，出口（按美元计）同比上涨 14.8%，这是自去年 9 月份以来的首次增长；而进口同比下降1.4%，小于预期的6.4%，表明国内需求在数月的封锁后开始复苏。现在市场的关注点在于这种趋势是否可持续，或者仅仅是在解封后的积压需求的释放。最近的采购经理人指数表明 4 月份经济出现放缓。市场预计 4 月份出口同比增长将放缓至 10.1%，而进口预计将同比下降0.3%。

市场预期4月金融数据有所收缩，M2货币供应同比放缓至12.5%；新增社会融资规模预计将放缓至2万亿人民币，上月为5.38万亿人民币；新增人民币贷款预计放缓至1.4万亿人民币，上月为3.89万亿人民币。

美国4月CPI ——周三

随着美联储上周再次加息 25 个基点，本周的 4 月 CPI 数据很可能成为美联储在下次会议是否会暂停加息并维持利率不变的关键基准。虽然 3 月份总体 CPI 从 2 月份的 6% 降至 5%，但核心通胀仍具有粘性。而上周五公布的美国4月非农数据显示当前的劳动力市场仍然较为强劲，这正在使美联储抑制通胀的工作变得如此困难。美联储在过去的 12 个月中的每次会议上都进行了加息，无论本周的通胀数据如何也许到了暂停的时候了，因为美国3月的PPI 正在急剧下降 ，同比增幅已经下降到 3.4%，一年前高达 9.6%。 市场预期 4 月份总体 CPI将稳定在 5%，而核心CPI预计将从 5.6% 回落至 5.4%。

英国央行利率决议 —— 周四

虽然英国CPI自去年10月触顶后开始放缓，但目前的总体CPI仍超过10%，且核心CPI同比增长率为 6.2%，周四英国央行可能会加息 25 个基点。 英国通胀根深蒂固的可能原因是英国银行在通货膨胀开始加速上行时，并没有在2022年与美国的步调保持一致，在经济稳固和抑制通胀两者间并没有确立一个优先级顺序。 在目前的情况下，很难看到利率在明年年中之前大幅下降，这对那些即将摆脱固定利率抵押贷款的人来说是个坏消息。

中国4月CPI 、PPI—— 周四

中国3月CPI同比放缓至0.7%，引发了市场探讨中国经济是否进入通缩。虽然从一系列的数据中反映经济并没有出现产生通缩的条件，例如物价水平在增长，金融环境处于宽松。而央行也没有在上月对LPR利率进行进一步的下调。引发CPI水平较低的原因或是对于经济前景的不确定性导致了资金在银行系统空转，没有顺利进入实体。居民部门观望情绪较大，房车消费需求降低，储蓄意愿增大。市场预期4月总体CPI将进一步放缓至0.3%。4月PPI预计同比下降3.2%。

英国第一季度GDP —— 周五

英国经济在去年第四季度勉强实现 0.1% 的增长，打破了经济处于技术性衰退之中的预期。 今年前三个月的经济表现甚至比最乐观的预测还要好，这让在去年年底预测经济将陷入衰退的人感到意外。

英国银行对英国通胀和增长的评估过于悲观。 大宗商品价格（尤其是石油和天然气价格）的意外疲软以及温和的天气无疑起到了对经济的积极作用，而事实证明消费者支出具有弹性。随着零售销售和服务业显示出明显改善迹象，第一季度经济产出可能略有增长。 市场预期3月GDP环比增长0.1%，2月为0%；第一季度GDP预计增长0.1%，与上个季度持平；预计同比增长放缓至0.3%，去年同期为0.6%。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区5月Sentix投资者信心指数

德国3月工业产出

周二：中国4月M1、M2货币供应

中国4月新增人民币贷款

中国4月新增社会融资规模

中国4月贸易帐

中国4月进出口

周三：美国4月CPI

理想汽车、 京东Q1财报

周四：中国4月CPI、PPI

英国央行利率决议

美国4月PPI

周五：英国第一季度GDP

美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 NDAQ—— 日线图

来源：CMC Markets（5月7日）

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上周五由于美国失业率意外下降至3.4%，以及苹果公司超预期的财报业绩，促使纳指大涨超2%，收复前四个交易日的跌幅。从目前来看，投资者需关注价格能否在12300附近向上突破，若成功或进一步上涨至去年8月高点13700。反之或重回12200附近。

苹果AAPL —— 日线图

来源：CMC Markets（5月7日）

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好于预期的二季报促使苹果股价在上周五跳空高开，收涨4.69%。距离2021年12月的历史高点181.8美元仅不到5%的涨幅。在全球智能手机低迷的大环境下，苹果能实现如此傲人的战绩令市场感到意外和惊喜，股价自去年1月的低点已经反弹约40%。从交易的角度来看，股价在上周五高位放量跳空上涨时，需观察接下来几个交易日能否持续，当前价格盲目追高盈亏比较低，或存在一定的修复需求，下方支撑：166。

欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（5月7日）

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欧元兑美元自4月来的涨幅似乎陷入了停滞，持续在1.1附近盘整，目前上方的重要阻力在1.115附近。而MACD指标已经出现一定的顶背离倾向。若价格在此处不能形成进一步的突破或陷入一定的调整回落风险。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（5月7日）

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现货黄金周四跳空高开创历史新高后大幅度回落，周五因强劲的就业市场缓解了对经济衰退的担忧，黄金单日大幅度下跌，日低触及2000美元附近，但随后有所反弹。投资者需观察下方支撑1972-1983，若跌破该水平或引发进一步的下跌。



