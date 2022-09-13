美国8月通胀数据重磅来袭，美股连涨4日，短期反弹还是反转？

纳斯达克自9月7日以来企稳反弹，截至9月12日已经连续4日录得上涨。其反弹原因主要为市场预期美国8月通胀将进一步降温，预期同比放缓至8.1%；环比预期下降-0.1%。总体CPI的预期降温或受汽油价格下跌的影响。但剔除掉食品和能源的核心CPI预期同比进一步上升至6.1%，前值为5.9%；环比预期上涨与前值0.3%持平。

市场预期美国8月通胀将进一步降温，预期同比放缓至8.1%；环比预期下降-0.1%。，但现在并不是乐观的时候。即使通胀符合预期回落，但距离美联储2%的目标还有较大差距，美联储并不会因为两个月的数据对鹰派政策进行松口。并且，能源价格仍具有不稳定性。不能忽视欧佩克+可能实行减产来应对衰退预期，对俄罗斯的原油禁运将支撑油价，伊核协议现阶段陷入不确定性。若能源价格陷入反复，或对整体CPI降温的作用降低。而租房成本仍有可能进一步上升，核心CPI的走升仍会支持美联储的鹰派决策。

回顾8月10日公布美国7月通胀后美股的走势。此前市场预期的7月CPI同比增幅放缓至8.7%，前值为9.1%。环比预期为0.2%，前值为1.3%。而核心CPI预期为6.1%，前值为5.9%，环比预期为0.5%，前值为0.7%。

但数据公布后呈现出远超预期的利好，7月整体CPI同比8.5%，环比0%；核心CPI同比5.9%，环比0.3%。

市场的反馈也非常配合数据。纳斯达克指数在数据公布后急速上涨（图中红圈），并且上涨趋势一致延续至8月17日，止于13700附近。截至8月17日，自通胀数据公布后累计上涨近6%。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 4小时图（9月13日）

来源：CMC Markets

然而好景不长，即使整体和核心CPI均超预期降温，仍然不能使美联储放松警惕，随后美联储官员继续释放鹰派预期，加息75个基点的预期升温，使美股从8月下半月开始至9月6日呈现下跌趋势。

那么，今天的通胀数据又会怎样影响美股的走势？

从市场的预期来看，8月CPI同比和环比或将进一步降温，而核心CPI预期走升。这说明通胀仍具有黏性。而美股已经在数据公布前走出了符合通胀降温的走势。数据或呈现的两种情形，1）整体CPI降温超预期至8%以下，核心CPI没有进一步走升，低于市场预期。美股短期或复制8月17日前的走势，呈现短期上涨趋势，但随后或承压进一步下挫。2）整体CPI符合预期降温，核心CPI符合预期走升，美股或呈现掉头向下的趋势。

而这两种情况都不会对美联储现阶段的鹰派决策构成影响，因为距离美联储的目标仍有很大差距，这对美股中期仍形成制约。而美国的经济难逃衰退，美股不具备翻身的基本面条件。

在数据公布后，美联储在下周将迎来9月利率会议，CME的FED Watch显示美联储将加息75个基点的概率为88%，但此时美股呈现上涨趋势，市场似乎忽视了加息的影响。

来源：CME

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图（9月13日）

来源：CMC Markets

纳斯达克指数从日线结构上仍处于下跌趋势，短期有可能反弹至12860阻力，中期阻力在13000。整体观点以逢高看空为主。



