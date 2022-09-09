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一周展望：美国、英国8月通胀、英国央行利率决议、美国8月零售销售数据

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

09 Sep 2022, 17:20

周重要经济事件和数据

 

美国8CPI—— 周二

周二北京时间20：30将公布美国8月通胀数据，市场预期8月CPI在汽油价格的下跌后将进一步降温至8.1%，前值为8.5%。环比预期下降0.1%，前值为0%。但核心CPI在租金成本的升高下或呈现进一步走高的局面，市场预期核心CPI将同比上升至6.1%，前值为5.9%；环比为0.4%，前值为0.3%。虽然CPI或呈现降温，但距离美联储2%的目标仍有较大差距，而核心CPI仍有走高之势。因此，美联储预期不会松懈，将继续向市场释放鹰派预期，美股本周或继续承压，美元或走升。

 

 

英国8月CPI ——周三

周三北京时间14：00将发布英国8月通胀数据，市场预期英国8月CPI同比将进一步走高，推升至10.4%，前值为10.1%。但随着英国新首相特拉斯宣布启动能源监管审查，政府将借款数百亿来进行能源干预计划。并且将与可再生能源生产商谈判以降低价格，将家庭能源账单限制在2500英镑/年。因此，本月通胀有可能达到峰值，年内通胀低点或低于此前英国央行预测的13.3%。通胀或在11月迎来降温。

 

美国8月PPI —— 周三

周三北京时间20：30将公布美国8月PPI数据，市场预期PPI同比下降至8.9%，前值为9.8%，预期环比0%，前值为-0.5%；预期核心PPI同比下降至7%，前值为7.6%，预期环比0.3%，前值为0.2%。

 

 

英国央行利率决议 —— 周四

周四北京时间19：00，英国央行将公布9月利率决议，因英国央行官员并没有发出更多的大幅加息信号，导致市场预期认为下周加息75个基点的概率不到50%。英国新首相的宽松财政政策或影响后续英国央行政策的独立性，若通胀在11月缓解可能导致央行出现鸽派的声音。结合美联储下周或仍维持鹰派政策，英镑的反弹空间或有限。

 

美国8月零售销售数据、9月密歇根大学消费者信心指数初值 —— 周四、周五

周四北京时间20：30将发布美国8月零售销售数据，市场预期8月零售销售将环比上涨0.2%，前值为0%。零售销售数据能反映消费者的支出变化，若呈现正增长或反映美国经济在能源价格的下跌下，经济产生正向反馈。这或将进一步强化美联储在9月22日加息75个基点的预期。

周五北京时间22：00将公布美国9月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期为59.3，前值为58.2。通胀的预期回落或对消费者心理产生积极作用。

 

以下是具体经济数据和事件：

周一：英国7月GDP

 

周二：英国8月失业率

           美国8月CPI

           欧佩克月度原油市场报告

 

周三：英国8月CPI

           美国8月PPI

           IEA月度原油市场报告

          

周四：澳大利亚8月季调后失业率

           英国央行利率决议

           美国8月零售销售环比

           美国8月工业产出环比

     

周五：欧元区8月调和CPI同比终值

           美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

           中国8月社会消费品零售总额

           中国8月规模以上工业增加值

           中国8月城镇调查失业率

           中国1-8月城镇固定资产投资

         

          


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