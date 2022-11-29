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FX analysis

人民币难以继续加速贬值

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

29 Nov 2022, 11:20

虽然人民币兑美元再次逼近记录地位，但由于近期新冠反扑而引发的短期贬值可能不会持续。这里有几个主要的原因。第一，美联储已经明确示意将减缓升息，美元或受政策压力继续回落；第二，中国新冠重新爆发为暂时情况，近期对防疫措施的力度削减将给国内经济带来潜在的动力；第三，国家队将继续采取对人民币币值进行稳定的措施，以免造成过度贬值引发资本过度外流。以下可以逐一进行阐述：

首先，美元在近期或已触顶

本年由于美联储加速升息引发热钱回流美国，打压其他主要经济体国家货币兑美元大幅贬值，尤其表现在亚太地区中的日元与人民币，这里主要受央行的主流货币政策差异影响。在以美联储为主导的西方央行（除日本央行意外）均因急需有俄乌战争引发的恶性通胀问题而加速升息，美联储的升息步伐已经达到自70年代以来最大力度，但仍然无法有效抑制国内通胀问题，其他主要经济体被迫跟随激进升息，以避免本国货币加速贬值而导致国内通胀继续“高烧”。

但自10月美国录得了小于预期的通胀数据后，各项经济指标都释放通胀放缓的信号。美联储在11月份会议纪要内容中显示，多数美联储官员同意将开始减缓升息步伐，预期在12月份升息50个基点，意味着美联储的鹰派力度可能已经到达顶峰。虽然升息周期仍将可能持续至明年年中，但激进的紧缩政策或已经结束。近期美国政府公债率的大幅下滑为货币政策与通胀前景的直接反应。

其次，中国已经开始逐步削减对新冠的防疫力度

自中国开始缩短外来旅客的隔离时间开始，便意味着其对新冠的防疫力度开始逐步削减，政府以及央行的重心将重新转移到经济增长上。中国人民银行在周末再次对存款准备金率下调以及本年度的数字降低贷款利率门槛都意味着积极的货币政策将持续支持经济的复苏反弹。从国际航空、消费与娱乐行业的股价反应看，对于中国经济重新开放乐观态度将有可能继续支持风险资产，包括股市、债市以及非美元货币，尤其市亚太地区的商品货币以及日元与人民币对美元的反弹。

最后，香港股市以及中概股在美股市场表现卓越，国际炒家或继续看好中国资本市场

迄今，香港股市在11月份反弹幅度逾20%，中概股在美股市场也有卓越表现，表明国际资金或开始对中国资本市场进行抄底，这对人民币的走升会形成一定的支持。在中国的持续刺激货币政策与经济重启的双重利好刺激下，近期的反弹行情在年度内都有望持续。尤其是近期中国的房产板块在政策利好的条件下大幅飙升，有望对投资与消费信心进行刺激，但实业方面的复苏仍需要较长的时间。对与新冠的防控仍然会在一定时期内保持，则对投资信心的负面影响不会在短期内消除。

技术分析 - 美元/离岸人民币

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