特斯拉股价10日连涨，马斯克重回世界首富，这场狂欢还要持续多久

特斯拉股价周四上涨 4.6% 至 234.86 美元，连续第 10 天上涨，这是去年11月以来的最高水平。在 1 月初跌至两年来的低点后，特斯拉股价上涨近 115%，在今年上涨 12% 的标准普尔 500 指数成份股中排名第三。

根据福布斯的计算，这一反弹推动马斯克再次成为地球上最富有的人，马斯克的净资产为 2202 亿美元，比LVMH的董事长贝尔纳·阿尔诺在周四收盘时的净资产高出 42 亿美元。

特斯拉股价的持续上涨主要驱动力为1月公布的创纪录的财报业绩，以及马斯克找到 Twitter 新的首席执行官，与美国、中国和其他国家的立法者保持友好关系，以及科技概念在3月的爆发。

尽管股价近期持续上涨，但当前的股价仍比 2021 年 11 月的峰值 414.5 美元低 40% 以上。

对于今年持有特斯拉的投资者来说，是一个丰收之年。然而现在的问题是，对于那些没有参与买入特斯拉股票的投资者而言，现在入手是否已经变得太晚了？

目前，特斯拉股票的市盈率为63.35倍。与其他汽车制造商的股价相比，这显得很高。例如，丰田目前的市盈率仅为10.79倍。福特汽车的市盈率为18.83倍，通用汽车的市盈率仅为5.36倍。

但特斯拉拥有许多其他竞争对手梦寐以求的东西。首先，据报道，它占据了欧洲电动汽车市场20%的份额。这个数字上升到惊人的50%的美国市场。

尽管有些许炒作，例如马斯克表明今年晚些时候（计划第三季度末）将上市电动皮卡Cybertruck，该产品此前曾多次跳票。并且马斯克也给出了比分析师预期高的多的产量预测，将在25-50万辆/年。当日，市场的定价最终还是会回归到其产量以及销售是否能符合预期。

特斯拉股价日线级别在5日均线之上走强，成交量呈现连续放量，RSI指标有一定程度超买，目前趋势为多头，以逢低看多的策略为主。短期关注回调后的机遇，支撑看250均线与10日均线交汇处210附近，第二支撑参考195附近。





特斯拉 Tesla —— 日线图

来源：CMC Markets（6月9日）



