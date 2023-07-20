特斯拉二季报利润率下降，股价盘后下跌超4%，见顶了？

特斯拉公布的 2023 年第二季度营收为 249.27 亿美元，环比增长 7%，同比增长 47%，高于FactSet 的 预期242.21 亿美元。



本季度汽车总交付量约为 46.6 万辆，环比增长 10%，同比增长 83%。 本季度 Model 3/Y 交付量约为 44.7 万辆，环比增长 8%，同比增长 87%。Model S/X 交付量约为 1.9 万辆，环比增长 80%，同比增长 19%。



净利润为27亿美元，同比增长20%，调整后每股收益为0.91美元，高于华尔街预期的0.82美元。



毛利率下降至为 18.1%， 低于预期的18.8%，上个季度利润率为 19.3%，去年同期为 26.2%。毛利率创四年来新低，自由现金流不到华尔街预期的一半，仅为10.05亿美元。马斯克表示未来可能进一步采取薄利多销的政策。



特斯拉表示，利润率受到平均售价下降（由于混合和定价）、4680 电池成本、Cybertruck 和人工智能以及外汇推动的运营费用增加的影响。 这些不利因素被车辆交付量的增长（尽管新工厂利用率不足对利润率造成不利）、单车成本降低、原材料成本降低、IRA的补贴以及能源和服务及其他业务线的毛利润增长部分抵消。

Cybertruck有望今年交付，但缺乏具体产量计划

特斯拉表示，其德克萨斯州超级工厂正在为 Cybertruck 进行设备安装，该卡车仍有望在今年首次交付。 此外，该公司指出，其4680电池生产线的产量提高取得了显着进展，并继续在美国建设阴极材料生产和锂精炼产能。但由于缺乏具体的产量计划，特斯拉股价在盘后一度下跌4.19%



考虑到近期股价的走势主要为销量增长带来的利好催化，股价现阶段或在利好兑现后走入盘整期。下半年仍然面临诸多下行风险，例如三季度工厂升级造成的产量削减；电动车市场竞争的激烈促成可能超预期的降价，从而对利润率的进一步伤害；FSD、第三代平台、4680电池、Cybertruck等可能出现的延迟；高利率环境下造成的需求可能放缓等，接下来股价或进入到一个震荡修复期。



进一步上行的一些可能性条件：例如全球宏观经济软着陆，新产品发布时间比预期更早，全自动驾驶功能实现等。



预计在300美元附近将是特斯拉现阶段的一个高点，股价或在220 – 300美元附近进行盘整，当前策略可参考高抛低吸。



特斯拉 TSLA —— 周线图

来源：CMC Markets（7月20日）



