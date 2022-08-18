今日市场展望：标普承压回落或陷入盘整，美元兑人民币料持续上涨， 澳纽或大级别反转。

标 普500指数 SPX500

标普500指数周三收阴，失守4300。主要受到美联储货币政策会议纪要的影响。会议纪要中几个言论需要留意：

委员会认为持续加息是合适的。

存在货币政策过度紧缩的风险，加息步伐可能在未来某个时间点放缓。

几乎没有任何证据表明通胀压力正在减弱，需要相当长的时间解决问题。

政策利率必须达到“足够限制性”的水平才能控制通胀，并在一段时间内维持该水平。

虽然7月通胀超预期回落，但不能通过一个月的数据来确认通胀出现了实质性的回落。事实上，通胀在7月的降温主要靠汽油价格的下跌，但其他分项例如住房、食品、娱乐等仍呈现走高趋势。若大宗商品价格出现反弹，通胀持续下行的条件就会受到限制。

因此，对于市场的投资者而言，8月的就业报告和通胀数据会成为美联储在9月会议决策的依据。截至8月17日，CME的FED Watch预期美联储在9月加息50bps的概率为63.5%。

标普500指数 SPX500 —— 4小时图

来源：CMC Markets

标普500指数在4300上方承压回落，目前价格承压于结构性的下降趋势线。但4小时级别呈现震荡上行趋势。由于市场目前缺乏进一步的引导，或陷入短期的高位横盘趋势。

下方第一支撑位于趋势线支撑处4200 – 4220附近，若价格失守该区域则寻找4100支撑。

美元兑人民币 USD/CNH

美元兑人民币周一大幅上行，突破6.8，日内最高触及6.82。目前价格在6.8附近徘徊。若价格能在接下来的两个交易日收阳，或可视为有效的突破上升三角形，价格或进一步向上延续。

美元兑人民币 USD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets

目前中美货币政策仍呈现分化，美联储当前货币政策仍处于加息周期，在通胀未出现实质性回落时，不具备转向条件。

而中国由于7月社融数据表现不佳，在周一下调MLF和公开市场逆回购利率10个基点，料LPR利率也将进一步下调，宽松的货币政策对人民币或形成压力。

因此，从基本面来看美元兑人民币或将保持上行趋势。

澳元兑纽元 AUD/NZD

新西兰联储本周如市场预期再次加息50个基点，目前现金利率来到3%，新西兰联储主席奥尔表示，目前的住房贷款利率是可以承受的，国内通胀压力仍然很大，将以更快的速度将现金利率上调至4%。目前的经济强劲，足以应对利率上调。

此前有市场预期澳联储或将在9月的会议将加息幅度缩窄至25个基点，以应对可能出现的经济下行风险。但澳大利亚7月失业率降至3.4%的历史低点，因此9月加息50个基点或25个基点的概率或各占一半。澳联储已经三次加息50个基点，由于货币政策对经济的传导具有一定的滞后性，澳联储或放缓步伐对经济数据进行观测。从两国的货币政策的预期来看，新西兰联储较澳联储更加鹰派。

澳元兑纽元 AUD/NZD —— 周线图

来源：CMC Markets

澳纽在大周期级别仍处于震荡趋势，并在过去的两周收阴，上方承压于1.11 – 1.12。

周线级别MACD指标呈现高位的死叉，料后市面临进一步的回落。

RSI指标在经历超买后持续走低。

因此，澳纽或出现反转趋势，价格或进一步跌至1.08 – 1.083。若实现破位或进一步下探至1.06。



