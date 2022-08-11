今日市场展望：标普站上4200，黄金触及1800回落， 澳元兑美元站上0.7。

标 普500指数 SPX500

昨晚美国公布的7月CPI数据同比超预期回落至8.5%，预期为8.7%，前值为9.1%。核心CPI同比上周5.9%，好于预期的6.1%，与前值持平。

因通胀的超预期回落引发了市场对9月加息75bps的预期的大幅度下滑，据CME的FED Watch显示9月加息75bps的概率为42.5%，此前曾超70%。加息放缓的预期升高刺激了美股直线拉升。标普500指数突破4200大关，目前运行于4220附近。

对于接下来的趋势有以下因素需要考虑：

汽油下跌是7月通胀回落的主要驱动力，但住房、食品、娱乐等分项价格仍处于上行态势，核心CPI的压力仍然存在。

美联储官员在通胀数据公布后的发言表示，对目前经济形势表示乐观，下半年可能存在正增长，但在不久的将来或陷入衰退， 美联储必须回到 2%的通胀水平。

通胀虽超预期回落但需要更多的数据来支撑已经触顶的结论，因此，8月非农和通胀数据仍然会对美联储在9月会议的加息起到引导作用。股市在9月或不会那么顺利。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

来源：CMC Markets

标普500指数突破5月30日高点，站上4200上方，目前在没有明显数据指引的情形下，整体趋势或将继续维持震荡反弹趋势。

价格若能在这两个交易日企稳在4200上方，或延申至上方4300附近，该位置为重要下行结构阻力处。前文提到9月或不像现在这样顺利，价格或在此处承压。

黄金兑美元 XAU/USD

黄金价格在昨日通胀数据公布后急速攀升，自1785附近上涨逾20美金，最高触及1808美元/盎司。随后价格快速回落，最终高开低收。

黄金兑美元 XAU/USD—— 日线图

来源：CMC Markets

黄金此轮上行的逻辑与美股趋同，主要受加息75bps减弱的影响，但由于价格在1800上方受到明显压力，因此遭遇了大量的技术性获利盘。

图中黄线为自2021年3月以来形成的上升结构支撑，在价格跌破该支撑后形成支阻转化，因此价格在此处承压。

今日亚盘金价表现低迷，因此价格存在进一步的回落风险，短期支撑关注1780附近，若跌穿该点位，价格或进一步下行试探1750。

澳元兑美元 AUD/USD

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets

自8月以来澳元兑美元整体运行于0.69 – 0.7区间，昨日受通胀数据影响，美元大幅度下行，带动了非美货币的普涨行情，澳元兑美元强势突破0.7。

当前策略仍维持逢低看多，价格或进一步延申至下行通道的上轨0.718 – 0.72。但考虑到9月公布的8月非农和通胀或对市场产生扰动，预计此处对澳元或产生较大压力。

本月需关注澳联储对9月会议加息的引导，若不能继续维持50bps的加息节奏，或对澳元多头形成制约。



