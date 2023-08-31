美联储9月或再次暂停加息，美股8月先抑后扬，后续该作何表现？



美国三大股指在8月中上旬经历了连续回落，但随后呈现震荡反弹，其中纳指距低位反弹超6%，重回14000之上。目前支撑股市反弹的主要依据为科技公司超预期的第二季度业绩，例如英伟达超预期的业绩促使股价续创历史新高，带动其他科技股反弹并拉动大盘上涨。另一方面在于美国走弱的经济数据缓解了11月的加息预期，短期带动了乐观情绪。例如下修第二季度GDP增长至2.1%，职位空缺人数下降至2年多来的新低，消费者信心指数大幅下降等。



我们通过美联储货币政策会议纪要和杰克逊霍尔央行会议可以看出，美联储的官员之间已经出现分歧，一些官员例如哈克认为当前紧缩政策已经足够，劳动力市场的紧张情况正在缓解，预计失业率将逐步上升至4%。但美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行会议中仍表态之后可能会有进一步的加息，如果价格压力进一步上涨。



从短期来看，在美国数据出现放缓但没有明显走坏，企业盈利没有下降的情况下，货币政策的放松可能会推升市场的乐观情绪。但从中长期角度来看，坏数据并不能支撑股市持续走高。在美联储结束加息后，数据的持续走弱将对股市形成利空。因此，预计第三季度的股市整体以震荡为主，第四季度将面临下行调整压力。

中国多部门联合出台多重利好，中国股市高开低走，牛来了又走了？



8月27日，中国多部门出台金融市场的利好政策，分别为降低印花税、规范股东减持、调整IPO速率、下调融资保证金比例。四重利好让上证指数在8月28日高开5个点以上，但随后一路向下，收盘仅1个点，随后本周进入震荡节奏，成交量出现缩量。从目前的市场成交量来看，在经历了8月28日放量高开低走后，后续的持续缩量或意味着现阶段大盘可能难以迈过8月28日的高点。



从过往历史看，降低印花税并没有对中国股市带来牛市行情，仅起到了短期止跌作用。在摩根士丹利8月两次下调中国A股评级，外资持续流出造成整个8月持续下跌，中国官方予以回击稳定市场信心。但很显然，一次打出所有的牌导致大盘高开太多，造成更多的前期套牢盘和外资流出。而如今这个局面，后续我们可能很难再看到更大力度的金融市场利好政策。资金做多的依据可能要观察后续中国经济数据的表现。因此，现阶段大盘可能仍将处于磨底的阶段。即“政策底”出现，但“市场底”可能仍需慢慢等待。



对于指数ETF而言，降低印花税对于换手率不高的权重股来说可能影响较小，而对于小盘股的交易活跃度可能有促进作用，投资者可关注中证1000ETF，中证500ETF，科创50ETF。

美元指数触顶回落，后续或逐步转跌



美元指数在8月继续维持反弹走势，触及6月以来高点104.5附近。推升8月持续走高的原因在于鲍威尔向市场传达可能的进一步加息。但近期由于在数据方面持续走弱，市场淡化了美联储在11月加息的预期，导致美元指数在8月的最后一周连续走弱，回吐了8月近一半的涨幅。

对于未来美元的走势，若数据方面（8月就业、通胀数据等）进一步反映美国的劳动力市场正在逐步放缓，核心通胀进一步下行。将导致市场预期美联储不会再有更多的加息，而结束加息或导致市场对美联储在明年的降息进行提前计价，导致美元出现进一步的下行压力。

黄金8月探底回升，现阶段以短多为主，牛市或需等到年末



现货黄金8月整体与美元呈反比关系，在上半月一度失守1900关口，最低跌至1885附近，随后探底回升。截至8月31日，现货黄金反弹至1945附近。从目前来看，支撑黄金持续走强的核心依据在于美国经济走弱或陷入衰退，美联储向市场传达出降息预期，推升金价走高。但很显然，当前的时间点暂时不满足这一条件。因为美联储在结束加息后可能仍将维持利率水平在高位一段时间，直至看到通胀明显回落，而这可能最快也要到年底出现，即出现美国经济第四季度下行压力增大，失业率上升，居民超额储蓄消耗殆尽，消费支出降低。而现阶段暂没有出现该情形。因此，对于黄金仅维持短期多头观点。

澳洲股市”V”型反弹，但仍以震荡为主



澳洲股市在8月初受欧美股指拖累持续下行，但澳洲200指数在7100附近获得支撑，并随后出现反弹，其中房地产、材料、金融板块对大盘起到主要拉升作用。但从澳洲200指数的整体表现来看，目前仍处于7100 – 7400的震荡区间内，并没有形成明显的单边突破势头。因此，现阶段仍维持震荡观点。



市场预期澳联储可能在9月继续维持按兵不动的政策，即维持现金利率在4.1%不变。但考虑到澳大利亚的cpi距离澳联储目标仍有较大的距离。预计将维持高利率水平一段时间，我们可能很难看到在年内会出现任何的降息预期。这意味着此轮推升大盘指数反弹的板块可能难以保持延续性。例如房地产板块，该板块可能在高利率环境下仍有回落风险。而材料板块在全球经济下行压力加大的第四季度可能影响其盈利能力。金融板块可能受新增抵押贷款的下降导致负债端压力增大，不良贷款违约率的上升可能均对银行业绩造成影响。因此，现阶段在操作思路上避免追涨杀跌，以左侧高抛低吸策略为主。



