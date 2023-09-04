X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 一周展望：澳联储利率决议，中国8月进出口、CPI，美联储公布经济状况褐皮书
Market update

一周展望：澳联储利率决议，中国8月进出口、CPI，美联储公布经济状况褐皮书

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

04 Sep 2023, 12:10

本周重要经济事件和数据

 

澳联储利率决议 —— 周二

自澳联储在6月将现金利率提高至4.1%后，已经连续三个月维持当前利率水平不变。随着8月份 PMI已下滑至收缩区间，并且失业率小幅上升至3.7%，此前就业报告显示全职工作岗位流失24,200人。并且7月的总体CPI已经降低至4.9%。澳洲联储将对进一步紧缩政策感到紧张。目前的利率预期为 4.10%，不会发生变化。

根据路透社的调查显示，虽然大部分受访的经济学家认为澳联储在本周大概率按兵不动，但对利率是否已经处于峰值仍缺乏共识，因为目前的通胀水平仍远高于澳联储2% - 3%的目标区间。澳联储仍有可能在会议上发出鹰派指引，不排除后续将利率提高至4.35%的可能性。


中国8月进出口、CPI —— 周四、周六

中国的贸易数据在7月大幅度走弱，以美元计价的出口同比下降14.5%，为2020年2月以来最差表现，反映全球需求仍然疲弱。7月进口同比下降12.4%，远低于6月的-6.8%。在数据走弱的背景下，中国官方采取多项措施来帮助提振经济，例如降低印花税，降低贷款利率，放松海外旅行限制等。由于数据落实均在8月下旬，因此市场预期8月进出口数据仍将保持疲软，但跌幅有所收缩。预计8月出口同比下降7.8%，进口同比下降8.8%。

中国官方将于9月9日公布8月通胀数据，总体CPI从6月份的0.2%下降至-0.3%，经济陷入通货紧缩。 去年年底以来一直处于通货紧缩状态的生产者价格指数（PPI）略有改善，但仍下降-4.4%。 考虑到 7 月份贸易数据的糟糕程度，这并不令人意外。 但市场预期8月数据将略有改善，预计8月CPI同比上涨0.1%，扭转过去三个月以来的下行趋势，PPI预期同比下降3.1%，收缩情形进一步改善。


美联储公布经济状况褐皮书 —— 周四

美联储将于周四澳东时间凌晨4点公布经济状况褐皮书，以评估当前的经济形势。从第三季度的经济现状来看，美国的劳动力市场已经出现了放缓，8月的失业率上升至今年2月以来的新高3.8%，工资增长速度进一步放缓，职位空缺下降至2年多以来的新低。这降低了美联储在11月加息的压力。然而7月的核心PCE仍然小幅反弹至3.3%，但预计在未来的几个月该数据将持续走软。

 


以下是具体经济数据和事件：

周二：中国8月财新服务业PMI
           澳联储利率决议
           美国7月工厂订单
 
周三：澳大利亚第二季度GDP
           欧元区7月零售销售
           美国8月ISM非制造业PMI
           加拿大央行利率决议
                     
周四：中国8月贸易数据
           欧元区第二季度GDP同比终值
           美联储公布经济状况褐皮书
           
周五：日本第二季度实际GDP同比修正值
           FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
           2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
           2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话

周六：中国8月CPI、PPI
           

 

本周重要产品关注

 

西德克萨斯原油（Crude Oil WTI – Oct 2023） —— 日线图


 
来源：CMC Markets（9月4日）

WTI原油自6月底以来呈现连续上涨趋势，在8月中跌破支撑线后再78附近获得支撑二次上行并突破前高。目前价格已经来到前期上行趋势线的延伸阻力区域。此处需避免短期追多。


现货黄金（XAU/USD - Cash） —— 日线图


 
 来源：CMC Markets（9月4日）

现货黄金目前已反弹至1950区域附近，在当前水平正测试技术面的压力区域。投资者需观察价格能否突破该阻力，若成功企稳突破或结束此轮调整开始新一轮上攻。否则或结束4浪反弹并进入到5浪下跌中。

 


道琼斯工业指数 （DJI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月19日）

道指在过去的三个交易日围绕35000展开争夺，均以失败告终。投资者仍需等待此处是否能形成破位，若能成功突破该阻力或再次挑战8月的高点附近。若失败则意味着MACD或在0轴下方再次出现死叉，并有跌破上升趋势线的风险。

 

香港恒生指数（HSI Cash） —— 周线图


 
来源：CMC Markets（9月4日）

受周末利好消息刺激，恒指周一跳空高开，正接近于19000整数关口。周线级别看仍处于调整趋势。上方压力关注60周均线压力19260附近。在19000附近倾向于保护利润。

 


来自CMC的最新消息

Market outlook

美股指数连续走强，新一轮牛市或短期反弹？

美股指数在8月呈现先抑后扬的走势，在8月初由于美债收益率的持续上行，美股指数连续回落。纳指100距高点回落约8.2%，标普500指数距高点回落约5%，道琼斯指数距高点回落约4.7%。但下跌趋势在8月中下旬结束。在经历了持续一周的盘整后，在8月的最后一周三大指数集体上涨。并收复了8月近60%的跌幅。

01 2023

Market update

9月市场投资策略

CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.1

相关文章

Market update

9月市场投资策略

美联储9月或再次暂停加息，美股8月先抑后扬，后续该作何表现？中国多部门联合出台多重利好，中国股市高开低走，牛来了又走了？美元指数触顶回落，后续或逐步转跌。黄金8月探底回升，现阶段以短多为主，牛市或需等到年末。澳洲股市”V”型反弹，但仍以震荡为主。

31 2023

Market update

美元的反弹结束了？非美货币或迎来集体反弹

8月29日，美元指数日内冲高回落收阴，在过去的三个交易日试图挑战今年6月以来的高点区域104.5 附近，并以失败告终。

30 2023

Market update

周末利好不断，周一高开低走，中国股市后市如何？

上证指数在周一开盘时跳空高开上涨了超5%，但该涨幅在盘中只维持了一分钟左右，随后一路向下，中间并没有出现丝毫的反弹，最终收盘仅1.13%。北向资金当日流出超80亿。

29 2023

Weekly outlook

一周展望：美国劳动力市场或即将放缓

美联储鲍威尔和欧洲央行拉加德在杰克逊霍尔研讨会上均表示将采取“长期利率更高”的方式继续抑制通胀。

28 2023