一周展望：鲍威尔国会听证会、英国央行利率决议，纳指或迎来修复

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

美联储主席鲍威尔两院听证会 —— 周三、周四

美联储在上周虽然暂停加息，但仍向市场传达了在今年剩下的会议中可能再次加息50个基点的预期。在本周的国会听证会中，美国立法者可能会质疑为什么美联储认为它仍需要再度加息以解决目前已经大幅消退的通胀问题。例如民主党参议员伊丽莎白沃伦可能会进一步向鲍威尔施压，说明进一步加息可能会导致更高的失业率，但事实情况是在过去的 15 个月美联储加息 500 个基点，但失业率并未像她所担忧的那样上升。 本周需关注鲍威尔在国会的发言是否如同其在美联储利率会议中表达的那样鹰派。

英国5月CPI —— 周三

周三澳东时间16：00将发布英国5月通胀报告，尽管 4 月份的数据显示物价增速为去年 3 月份以来的最低水平，但与美国和欧元区的通胀相比，涨幅仍然很高。 英国的核心CPI涨幅也高于其他国家，这是受工资上涨及其在服务业造成的上行通胀压力的推动。

按月环比计算，通胀仍高于预期，4 月份环比上涨 1.2%。 从分项上来看，食品杂货等领域的价格涨幅尤其大，同比增长 19.1%，酒店和餐馆同比增长 10.2%。 然而，令人鼓舞的是，4 月份生产者价格通胀放缓幅度超过预期，同比放缓至 5.4%，这是自去年7月达到峰值19.7后，连续9个月增速放缓。

随着食品价格通胀自 4 月份以来同比放缓至 17% 左右，预计 5 月份总体通胀率将放缓至 8.4%。 预计核心价格增长将放缓至 6.6%。

英国央行利率决议 —— 周四

市场预期英国央行在周四将基准利率进一步提高 25 个基点 至 4.75%。 上周三，英国财政大臣杰里米·亨特表示，英国别无选择，只能提高利率以降低通胀。 也就是说，这可能不是一个一致的决定，货币政策委员会 (MPC) 成员 Silvana Tenreyro 和 Swati Dhingra 可能再次投票反对加息。

在截至 4 月的三个月中，平均收入同比飙升 7.2%，推升了通胀，并打击了央行的信誉。 对工资价格螺旋上升的担忧可能会促使英国央行在 8 月份的下一次会议上再次加息。 市场定价的利率峰值为 5.75%，比当前基准利率高 125 个基点。 尽管市场可能对火热的盈利数据反应过度，但该预测进一步证明英国央行未能及早采取足够积极的行动。

几个月来，英国央行决策者一直低估通胀趋势的持续性。 他们继续指责俄乌战争以掩盖自身抑制通胀失败的错误，我们已经看到大宗商品价格已远低于战争开始时达到的峰值。

目前英国经济滞涨的状态愈发明显，例如制造业萎缩程度进一步扩大，5月制造业PMI下降至46.9，而服务业PMI也在5月转涨为跌，下降至55.1。预计在未来的一段时间，在英国央行进一步加息的背景下，经济将继续维持滞涨的状态，并可能超出英国央行的预期。

以下是具体经济数据和事件：

周一：美国6月NAHB房产市场指数

周二：中国6月LPR利率

澳联储6月货币政策会议纪要

2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

周三：英国5月CPI

美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会

周四：瑞士央行利率决议

英国央行利率决议

美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证会

周五：日本5月CPI

欧元区6月制造业与服务业PMI初值

法国6月制造业与服务业PMI初值

德国6月制造业与服务业PMI初值

英国6月制造业与服务业PMI初值

美国6月Markit制造业与服务业PMI初值

本周重要产品关注

纳斯达克100 NDAQ Cash —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月18日）

上周五因美国市场“四巫日“，即期货和期权到期出现交易量大增，股指期货周五在最后一个小时成交量放大，指数出现收阴。截至6月16日，纳指100录得连续8周连续上涨，触及3月和1月的高点阻力区域附近。因此，在重要数据和事件消化后，本周行情或更倾向于盘整调整，下方支撑参考：14700，14250，14000。

澳元兑离岸人民币 AUD/CNH —— 周线图

来源：CMC Markets（6月18日）

由于中澳货币政策进一步形成分化，即澳联储加息，中国央行降息，澳元兑离岸人民币向上突破至4.9，创2021年6月以来高点，形态上形成震荡区间的向上破位，MACD形成金叉，因此策略上以逢低看多的策略为主，预计下一目标为5.0关口。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月18日）

现货黄金上周走势整体呈现震荡，目前价格活动区间整体处于1937 – 1970附近。目前策略仍以高抛低吸为主。从目前来看，美元指数虽然在鲍威尔释放加息预期后得到小幅提振，但后劲不足，若后续的经济数据出现疲软，或不足以支撑鲍威尔所说的加息条件，即美元继续走弱，这将为黄金提供支撑，因此，主思路以低多为主。

富时中国A50 —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月18日）

富时中国A50自6月以来整体呈现向上反弹之势，其中消费板块反弹为指数带来上行动力，预计在中国政府进一步的政策扶持下，消费有望在后续月份迎来进一步修复。图形上，A50指数向上突破阻力12840，预计将在此处迎来支撑进一步向上反弹，目标：13550。



