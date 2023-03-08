鲍威尔听证会放鹰暴击市场，美股面临进一步下跌风险，中国股市反弹到头？

3月7日，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会的听证会中表示，当前的经济数据强于此前预期，1月份的各项数据均在一定程度上扭转了去年的疲软趋势。而除房地产以外的核心服务通胀几乎没有任何好转的迹象。因此美联储最终的利率水平可能高于此前预期。美联储在3月加息50个基点的概率在鲍威尔发言后飙升至70%以上，而之前仅为30%不到。

美国2年期国债收益率飙升突破5%，与10年期国债收益率倒挂继续加深并突破100个基点。美国三大股指均大幅度下跌，其中道琼斯指数结束了连续4天的反弹，几乎回吐70%的涨幅，收跌1.72%；标普500指数收跌1.53%；纳斯达克指数收跌1.25%。

从图形中可以看出，道指在触及去年12月低点32600附近后反弹但未成功突破此前跌破的震荡收敛区间，价格承压于区间阻力线，价格再次来到5日均线下方。在此前四个交易日中虽然成交量逐步回升，但在周一放量后出现滞涨，指数冲高回落反映空头抛压较重。而整体均量仍低于过去几个月。投资者需观察价格能否守住关键的支撑平台32500 – 32600。若出现破位下跌或意味着股指进入熊市。

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图来源：Tradingview, CMC Markets

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中国两会本周召开，但股市整体表现不尽如人意。上周上证指数呈现逐步放量的阶段，本周一继续刷新去年7月初以来的高点，但周一指数冲高回落，呈现放量滞涨。而在周二指数再次放量创出新高但随后大幅走低，价格连续跌破5日，10日均线，反映空头抛压很重。今日开盘低开于30日均线下方，量能大幅萎缩。因此，短期价格或有见顶迹象。投资者需观察下方重要的支撑3225附近，若跌破该水平，上证或将进入空头趋势。

上证指数 SSE —— 日线图（3月8日）来源：Tradingview, CMC Markets

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香港恒生指数在3月1日虽出现大幅度反弹，但从成交量上看并没有出现放大之势头，在后续几个交易日均出现缩量现象，这意味着后续的买盘力量不足。昨日恒指曾一度放量冲击21000最终失败，意味着空头抛压较重。而今日受海外市场影响指数持续走低，成交量呈现缩小之势，暗示多头力量衰减。因此，恒指可能再次试探2月底的低点19650附近。若跌破或面临进一步的下跌趋势。



香港恒生指数 HSI —— 日线图（3月8日）

来源：Tradingview, CMC Markets

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