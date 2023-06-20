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Market update

10个月以来首次，中国央行下调LPR利率10个基点

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

20 Jun 2023, 14:25

6月20日，中国央行下调了贷款市场报价利率（LPR），1年期与5年期LPR均较前值下调10个基点，分别为3.55%和4.2%。这是央行10 个月以来首次采取进一步的宽松政策，这是由于经济复苏势头在第二季度显示出失去动力的迹象。

中国央行上周四将中期借贷便利 (MLF)中标利率下调了10个基点至2.65% —— 向金融机构提供的一年期贷款的利息。中国人民银行还表示，将通过中期贷款便利向银行提供 2370 亿元人民币（330 亿美元），以保持银行体系流动性合理充裕。

虽然贷款利率的下调能提供些许程度的支持，但由于当前经济疲软的主要原因为信心不足导致的信贷需求持续疲软，可能单次降息对信贷增长的力度有限。除降低抵押贷款利率之外，应该还需要更多的政策措施来刺激经济。

中国经济在4-5月呈现放缓后，多家银行下调中国全年经济增长的预测，高盛下调从6%下调至5.4%，美国银行从6.3%下调至5.7%，瑞银从5.7%下调至5.2%，渣打从5.8%下调至5.4%，摩根大通从5.9%下调至5.5%。

低于市场预期的5年期LPR利率下调幅度令市场失望，经济学家普遍预期将下调15个基点。当局谨慎的态度也体现出其主要目的为地产软着陆，避免出现过多的刺激导致价格再度攀升产生泡沫。美元兑离岸人民币冲高至日高7.185，恒生内房板块下跌超2%，恒生指数午间收市跌1.53%。

央行刺激力度不及预期，以及美联储7，9月的加息预期促使人民币兑美元仍呈现贬值态势。价格或突破7.2并进一步攀升至去年12月高位7.25附近。趋势的反转需看到美联储经济指标进一步走弱，美联储结束加息周期，以及中国经济数据明显上升。


 
美元兑离岸人民币 USD/CNH —— 日线图
来源：CMC Markets（6月20日）

恒生指数今日表现弱势，多数板块呈现下跌，自6月以来持续上涨的内房板块，新能源汽车均出现下跌。大盘指数再次失守5日均线，结构上承压于下跌趋势线。因此，在后续政策进一步落地并产生正反馈之前，指数可能呈现震荡，存在二次探底的可能性。


 
香港恒生指数 HSI —— 日线图
来源：CMC Markets（6月20日）


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