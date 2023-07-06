MT4自动交易概述
MetaTrader 4 (MT4)平台是最流行和最广泛使用的交易平台之一，适用于零售和专业交易者。它的流行是由于其强大的功能，如其全面的技术指标和运行自动交易策略的能力。MT4上的自动交易使交易者能够在最小的人工干预下快速、轻松地实施复杂的策略。
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MetaTrader 4 (MT4)平台是最流行和最广泛使用的交易平台之一，适用于零售和专业交易者。它的流行是由于其强大的功能，如其全面的技术指标和运行自动交易策略的能力。MT4上的自动交易使交易者能够在最小的人工干预下快速、轻松地实施复杂的策略。
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