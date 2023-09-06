产油国超预期减产，油价刷新今年新高

- 夏季出行高峰和高温带来的石油消费旺季将结束，北半球进入到秋冬季后，厄尔尼诺现象或造成全球暖冬，旺季转淡季，促使需求端有转弱的可能性。
- 高盛所阐述的实际可支配收入的增长或不成立，目前我们已经看到就业增长正出现放缓，例如失业率的上行和薪资增速的降低。而实际工资收入在通胀上行风险下在今年下半年难以保持持续增长。
- 货币政策对经济滞后性的影响可能并不是逐渐减弱，而是逐渐浮现出来。通常情况这个滞后时间在加息开始后的18 – 24个月左右。
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