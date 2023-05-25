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英伟达财报超预期盘后涨30%创历史新高，纳指盘后转涨，道指延续下跌

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

25 May 2023, 11:20

5月25日美股盘后，英伟达发布第一季度业绩报告，营收71.9亿美元，超出市场预期的65.2亿美元，毛利率64.6%，调整后每股收益1.09美元，市场预期0.92美元。

由于英伟达财报超出预期，带动美股芯片股盘后集体上涨，英伟达盘后一度涨29.35%，股价最高触及395美元，创历史新高，微软盘后涨1.67%，AMD盘后涨8.16%，谷歌A盘后涨1.59%。


 
图片来源：Google

由于芯片股盘后发力，带动纳指盘后迅速拉升，而道指延续弱势下跌结构，标普500指数盘后跌幅有所收窄。

纳指期货昨日最低下探至13520附近，随后在隔夜发布的美联储会议纪要中显示在6月暂停加息存在一定的分歧，并表示对债务上限高度重视。纳指止跌反弹，今日受盘后英伟达财报的刺激下高开，触及13840附近后回落。

从目前来看，纳指短期陷入盘整，指数期货突破去年8月高点但暂不能定论为有效突破，价格目前围绕5日均线展开争夺，MACD指标出现收敛迹象，RSI进入超买。因此，投资者需要格外关注这两个交易日的表现。考虑到英伟达盘后过大的涨幅，不排除在今晚出现高开获利了结的情况，这有可能会对指数造成一定的压力。


 
纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 日线图
来源：CMC Markets（5月25日）

 

相比之下，道指因美债务上限担忧表现疲软，一直延5日均线之下缩量下跌，形态为空头。目前价格来到了第一支撑32600附近，不排除此处存在一定的反弹修复。但由于当前趋势为空头，5日均线之下不宜开多。因此，当前主策略仍以逢高看空为主。若跌破32600或进一步下探3月中旬低点31500附近。


 
道琼斯工业指数 DJI Cash —— 日线图
来源：CMC Markets（5月25日）


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