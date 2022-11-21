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一周展望：美联储11月货币政策纪要又会如何扰动市场

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

21 Nov 2022, 11:05

上周主要产品涨跌幅


来源：CMC Markets

 

本周重要经济事件和数据

 

美联储11月货币政策会议纪要 —— 周四

美联储在11月的会议上按照预期连续第四次加息75个基点，此次加息将联邦基金利率上调至3.75% - 4%的目标区间。

市场近期对美联储发出放慢未来加息步伐的信号反映积极。不过，鲍威尔在新闻发布会上驳斥了美联储倾向于鸽派转向的观点。虽然他承认，加息幅度可能会放缓，但他也坚称，要让通胀回落到美联储2%的目标水平，利率可能需要远高于市场已经消化的4.5%的终端利率水平。

美债收益率在新闻发布会后大幅上升，但在11月10日美国CPI超预期回落后降至美联储会议前的水平。

一些美联储成员似乎认为，12月和明年初的后续加息幅度可能小于75个基点。最新的会议纪要可能揭示出，美联储在多大程度上开始担心货币政策的“滞后”及其对经济的影响，而这也可能会决定本周美股的走势，对经济的担忧或冲淡放缓加息对市场的积极影响。

 

新西兰央行利率决议—— 周三

新西兰央行在10月的利率会议上连续第五次加息50个基点，将现金利率升高至3.5%。当前新西兰第三季度的通胀水平已经升至32年以来新高的7.2%。经济学家预期新西兰央行本周将加息75个基点，这与澳联储的偏鸽派的加息形成了鲜明的对比，促使澳元兑纽元自10月以来形成连续下跌趋势。

 

英国11月制造业PMI—— 周三

10月，英国制造业PMI下滑至46.2，为2020年5月以来的最低水平。过去三个月，该指数一直低于50点，表明经济在收缩。在财政大臣在秋季报告中提高了对企业和工人的税收后，11月不太可能有太大改善。与此同时，由于能源价格上涨限制了支出，英国10月服务业PMI也降至收缩区间，为48.8。

 

美国11月Markit制造业 —— 周三

美国10月制造业PMI从初步值49.9上修至50.4，但仍是自2020年第二季度以来的最慢增长。虽然原材料价格的下行使供应链瓶颈有所缓解，但新订单则出现近两年半以来的最大降幅，原因是在利率不断上行的背景下，生产商扩产意愿降低。此外，由于美元走强和主要出口市场严峻的经济形势抑制了外国需求，新出口销售大幅下降。市场预期11月制造业PMI初值将进一步降至50。

 

 

以下是具体经济数据和事件：

周一：德国11月PPI

 

周二：欧元区9月季调后经常帐

           加拿大9月零售销售环比

 

周三：新西兰央行利率决议

           欧元区11月制造业PMI

           英国11月制造业PMI

           美国11月Markit制造业PMI初值

          

周四：美联储11月货币政策会议纪要

           欧洲央行货币政策会议纪要

           韩国央行利率决议

           土耳其央行利率决议

 

周五：日本11月CPI

          

 

 

本周重要产品关注

 

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图

来源：CMC Markets（11月20日）

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道指上周整体处于高位盘整走势，在34000附近遇到一定阻力，而短周期在33000具有一定支撑。本周需关注价格能否突破该水平，若失败或形成双顶形态。MACD指标有顶背离迹象但暂未形成死叉。若形成死叉价格回落至33000下方或引发进一步抛售。

 

 

英镑兑美元 GBP/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（11月20日）

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英镑兑美元在上周二触及1.2附近后回落，并在后续三个交易日中陷入盘整，上行动能有所减弱，而下方的关键支撑在1.175附近。短周期价格方向不明，需等待该两个位置的方向选择。若价格突破1.2或进一步上行。反之，价格若失守1.175或将重回下行通道中，价格面临进一步回落风险。

 

 

美元兑加拿大元 USD/CAD—— 日线图

来源：CMC Markets（11月20日）

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美元兑加元上周在1.32受到有力支撑，价格在上行通道的上轨运行。MACD指标有底背离迹象，因此美加目前的趋势判断为突破上行后的调整，整体仍维持多头趋势。价格在1.32上方以逢低看多为主。

 

 

现货黄金 XAU/USD—— 日线图

来源：CMC Markets（11月20日）

点击查看大图

现货黄金上周在触及1786附近后承压回落，下方的关键支撑需关注1730，该位置为底部平台的颈线支撑，若价格能够在此处企稳或使黄金继续维持短期多头趋势，反之，若失守价格或进一步下探至1700。


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