今晚美国非农重磅来临，标普500能否突破4100？

经济学家预期美国11月非农新增就业人口为20万人，失业率或将维持在3.7%与前值不变，家庭就业率的上升或被略高的劳动力参与率所抵消。

平均时薪预期将环比增长0.30%，同比增长率预期将下降十分之一至4.6%。劳动力短缺或正在缓解，工资压力可能已见顶。

美国10月JOLTS工作岗位空缺减少了35.3万，至1030万。尽管劳动力需求仍在上升，但这些下降表明就业增长速度将进一步下降。周三公布的美国ADP报告中的私营部门就业人数增加了12.7万人，低于预期的20万人。

裁员方面。Challenger, Gray & Christmas公布的裁员人数11月环比增加138%，10月环比增加8.8%。尽管如此，在报告的宣布裁员中，约有70%来自科技行业，这一行业只占整体就业人数的很小一部分。许多下岗人员将能够相对较快地找到新的工作（临时工就业增长），所需的劳动力总需求减少将主要来自于职位空缺的减少，而不是就业人数的减少。

市场预期就业增长较11月下降6.1万(较三个月平均水平下降8.9万)，这种程度的月环比放缓相对罕见，自2010年以来出现的情况为27%。

在美联储主席鲍威尔暗示12月将放缓加息后美股迎来大涨，标普500指数在周四触及4100关口后小幅回落。料今晚非农将带来更大的市场波动，投资者意图通过数据寻找劳动力市场降温的证据。从图形结构上看，标普500指数仍处于下行趋势线的阻力下方，首先需观察价格能否突破4100关口，若形成突破，下一个阻力在250均线附近4150。价格只有在连续突破该两个水平才有可能打开进一步的上行空间。

标普500指数 —— 日线图来源：CMC Markets（12月2日）

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