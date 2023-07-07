今晚的非农数据会怎样影响市场？

7月6日公布的美国6月ADP就业人数超预期增长49.7万人，预期为22.8万人。其中休闲和酒店业新增就业人数最多，为23.2万人；其次是建筑业，为9.7万人。市场担心强劲的ADP就业人数会给今晚的非农就业人数带来上行风险。市场预期美国6月非农就业新增22.5万人，失业率预期小幅下降至3.6%。

6月的就业增长，尤其是休闲和酒店业的增长反映出暑期学生劳动力的到来。 当劳动力市场紧张时，6 月份工资增长往往会加快，平均工资增幅比全年平均水平高出 3.5 万。高盛认为这反映了劳动力供应与春季招聘季之间的相互作用，季节性劳动力市场闲置在年初达到顶峰，在 5 月初达到低谷，然后随着夏季学生劳动力的到来而在 6 月反弹。





来源：US Bureau of Labor Statistics, Goldman Sachs Global Investment Resarch

5 月份 JOLTS 职位空缺下降幅度超过预期，减少了49.6 万至 980 万。尽管劳动力需求正在下降，但与 2019 年相比仍增加了 50 - 250 万。6月挑战者企业裁员人数大幅下降至4.07万人，裁员同比下降至25.2%，前值为286.7%；环比录得-49.17%，前值为19.54%。 至7月1日的当周初请失业救济人数 24.8 万人，高于 5 月的 23.9 万人，高盛认为最近的数据因政策变化和潜在的欺诈性申报而被扭曲。 在对这些扭曲进行调整后，初请失业金人数仍接近 5 月初的水平。 并且，他们认为许多下岗工人能够相对较快地找到新工作，而劳动力总需求所需的减少将主要来自职位空缺的减少，而不是就业率的下降。

市场对失业率的降低预期反映出家庭就业率上升，劳动力参与率保持在 62.6% 不变。 反映出疫情后劳动力参与率的反弹已经结束。

工资方面，市场预计平均时薪收入环比将增长 0.3%，与前值持平。同比增长率预期放缓至 4.2%，反映出工资压力的减弱。

纳斯达克指数在昨日ADP报告公布后出现迅速下跌，因担心超预期的就业增长使美联储更加的强硬，但在欧盘收盘后拉升。目前15100在1小时级别图上是支阻转化点。若价格在此处承压不排除二次下行的可能。若突破或再一次挑战15250附近高点。





纳斯达克100 NDAQ Cash —— 1小时图

来源：CMC Markets（7月7日）



