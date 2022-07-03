一周展望：美国6月非农，澳联储料本周加息50bps，美、欧货币政策会议纪要

上 周回顾

欧元区上周五公布6月CPI数据，录得8.6%，高于市场预期的8.4%，前值为8.1%，续创历史新高。贡献通胀飙升的依旧是能源和食品价格，这也使欧元区家庭和企业面临的压力日益加剧。

中国6月财新PMI制造业PMI录得51.7，高于预期的50.1，前值为48.1。制造业PMI自3月以来首次回升至50上方的扩张区间。为2021年6月以来最高。数据反应出在国内疫情好转的背景下，供应链逐步恢复，制造业供求关系改善。

美国三大股指周五收涨，纳指涨0.91%，报11584点；标普500指数涨1.15%，报3822.82点；道指涨1.08%，报31072点。

欧洲股市探底回升，欧洲斯托克50涨0.46%，报3480.7点；德国DAX40涨0.83%，报12920.74点；英国富时100涨0.58%，报7236.72点；法国CAC40涨1.99%，报5996.73点。

亚太方面，富时中国A50小幅收涨0.2%，报14839点；恒生指数跌0.32%，报21893.3点；澳洲200指数涨0.87%，报6652点。

美元指数周五冲高回落，收涨0.34%，报104.89。澳元兑美元下跌1.3%，报0.6814。欧元兑美元跌0.55%，报1.0426；英镑兑美元跌破1.2后迅速回升，跌0.68%，报1.2096。

受强势美元影响，现货黄金一度跌破1800美元/盎司，日内最低跌至1784.39美元/盎司，但随后大幅反弹，最终收涨0.07%，报1808.81美元/盎司。现货白银跌1.9%，报19.91美元/盎司。

国际两油周五收涨，美国WTI原油涨2.23%，报110.01美元/桶；布伦特原油涨2.02%，报114.56美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美国6月非农数据 —— 周五

周五北京时间20:30，美国劳工部将公布6月非农就业数据，其中6月失业率预期与5月的3.6%持平，6月季调后非农就业人口预期新增为27万人，就业增速进一步下滑。美国失业率自3月下降至3.6%后，连续多月维持该水平不变，而新增就业人数自今年2月以来处于下滑趋势，反映出美国整体劳动力市场已经处于饱和阶段。虽然鲍威尔表示美国劳动力缺口仍然处于较大水平，但缺口主要为一线工人等岗位。随着疫情改变了人们的就业观，一些人永久退出了劳动力市场，这个缺口或难以弥补。美国当前的失业率已经处于触底阶段，时薪增长自今年1月以来持续走低，4，5月维持在0.3%，本月市场预期与前值0.3%持平。

澳联储利率决议 —— 周二

澳联储此前上调今年通胀达到7%，澳联储主席洛威仍对经济保持相对乐观的态度，强调了经济的韧性，但他同时表示不希望澳洲经济陷入衰退。在6月24日他表示可能在7月的会议上加息25或者50个基点，这种发言体现出他也同样担忧经济因过快的收紧而出现衰退。自今年以来，澳大利亚的房价持续走软，6月澳大利亚8个首付城市的季调后房价环比下滑0.6%，这是2019年以来的最大降幅。持续的加码紧缩将进一步抑制购房需求，或使房价进一步下跌，澳联储主席洛威可能是考虑了该风险，因此在发言上略显“鸽派”。然而现在澳联储需要面对的事实是，抑制通胀需要决心，在空前的通胀环境下，很难做到同时兼顾控制通胀和防止经济衰退，左右摇摆只会使局势停滞不前。因此，澳联储在决心于控制通胀的背景下，本周大概率加息50bps，将现金利率提高至1.35%。

美、欧货币政策会议纪要 —— 周四

周四北京时间凌晨2：00，美联储FOMC将公布6月货币政策会议纪要。美联储主席鲍威尔此前表示，抑制通胀为首要任务，因此需要大幅度的加息来抑制需求，从而达到与当前短缺的供应相匹配的程度。在这种情形下，经济软着陆的难度非常大。美联储多名官员此前也公开表示，支持7月加息75个基点，这也包括较为鸽派的旧金山联储主席Mary Daly。该会议纪要预计将向市场投放鹰派的政策信号。

周四北京时间19：30，欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要。在上周的欧洲央行经济论坛中，欧洲央行行长拉加德表示，通胀比预期要高，不太可能回到低通胀的环境，能源对通胀产生重大影响。由于欧洲高度依赖俄罗斯能源进口，俄乌冲突使欧洲通胀持续走高，从上周拉加德的发言来看对通胀前景较为悲观。俄乌冲突使欧洲的分化威胁进一步加剧，这是欧元区地区固有的，从能源禁令的推行过程就可以看出内部分歧在加大。因此，拉加德表示将在7月会议上考虑反分化工具。此前拉加德支持7月会议上加息25bps，但同时表示若通胀数据进一步恶化，或提高加息力度。而周五的通胀数据已经给了欧洲央行指引。

其他重要讲话 —— 周五

美联储圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景和货币政策发表讲话

欧洲央行行长拉加德发表讲话（关注她对6月通胀数据的看法，是否对政策路径做出进一步指引，强化加息力度）

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区7月Sentix投资者信心指数

周二：澳大利亚利率决议

中国6月财新服务业PMI

美国5月工厂订单月率

周三：欧元区5月零售销售月率

美国6月ISM非制造业指数

周四：美联储6月货币政策会议纪要

欧洲央行6月货币政策会议纪要

周五：美国6月失业率

美国6月季调后非农新增就业人口

美联储布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景和货币政策发表讲话。

欧洲央行行长拉加德发表讲话

本周重要产品关注

黄金兑美元 XAU/USD—— 日线图

图片来源：CMC Markets

黄金上周五迎来探底回升，在跌破1800整数关口出现大幅度下跌，最终在1784附近迎来支撑，K线形态上呈现“金针探底”的信号，价格收在1808。1785附近为今年1月以来的低点（图中蓝线），并且在今年5月触及后反弹，价格在此处有着一定的支撑，暂时不能判定为跌破上行趋势线（图中黄线）。但需要注意的是，日线级别的MACD指标已经有二次背离的迹象，即将拐头向下，对于本周来说金价的走势非常重要，或决定中期的多空头方向。若价格始终能维持在1800上方，即在趋势线上方，多头暂时无碍。但若在前两个交易日收出阴线并位于1800，价格有跌破1780-1785的风险。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源：CMC Markets

标普500指数上周冲高回落，整体趋势处于震荡。目前影响标普500指数价格走势的因素在此前文章中已经讨论过，美国6月通胀数据和7月利率会议，6月大宗商品价格和能源价格的下降或使6月通胀下滑，为股市带来支撑，7月政策75个基点的加息预期或对指数造成压力。但在7月加息75个基点后，失业率预计反弹，政策路径或将放松，支撑下半年反弹逻辑。目前3650附近为强支撑（图中蓝线）。从前价格从日线级别来看仍处于震荡下行轨道中，暂时未出现明显的右侧布局信号，趋势上更倾向于磨底的震荡趋势，目前价格的震荡区间为3650 – 3930。策略上以高抛低吸为主，中线思路以逢低看多为主。

美元指数 USDX —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

美元指数上周整体走高，但未触及今年6月以来的高点105.56。上周五价格在冲高后迎来下跌，反应出上方较大的压力。指标上呈现背离迹象，MACD指标高点下移，但价格在上行。因此投资者需谨防价格的触顶回落，在加息75bps的预期下使美元6月强势，但随着预期被消化后，价格或将见顶。

美元兑日元 USD/JPY—— 日线图

图片来源：CMC Markets

美元兑日元上周冲高回落，整体维持高位震荡趋势，价格在134.5 – 137附近运行，周五录得二连阴（在美元指数收阳的情况下）。从指标上看，MACD指标呈现背离（价格趋势上行，指标趋势下行），并且二次形成死叉。考虑到美元指数有可能触顶回落，美元兑日元短期具有回落风险。



