日本股市续创33年新高！连续上涨几时休？

北京时间6月7日，日经225指数开盘高开0.4%触及32708.53，再创33年来新高，随后指数呈现高开低走态势，跌幅一度扩大至1.58%，午间跌幅有所收窄。
日经指数在过去的5个月连续上涨，截至6月7日，日经指数今年累计上涨约27%，成为亚太市场中表现最好的股指，仅次于纳斯达克。
日本股市的表现强劲的主要几个原因：
- 日本央行新行长上台维持鸽派政策，日元贬值，日本股市与日元汇率保持高度的负相关性。
- 估值驱动，日经指数动态PE从1月的15倍升至6月的19倍，而其EPS预期自去年以来呈现连续走软的态势，价格走势更多的为炒估值。
- 外资持续流入，巴菲特在4月表明加仓日本，他在2020年就已经持有日本五大商社超过5%的股份。同时多家华尔街机构也陆续发表报告表示看好日本股市。
- AI和半导体产业的热潮，日本多家半导体企业受益于概念热潮爆发上涨。
日经225（蓝线） vs USD/JPY（黄线）
来源：Tradingview, CMC Markets（6月7日）
Global X Japan Semiconductor ETF (2644.T) —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（6月7日）
当下价格能否追高
首先我们不去判断顶部的具体位置在哪，但目前价格处于高位为大概率事件，而上述支撑日本股市走高的基本面因素可能遭遇变数
- 日元二次贬值压力抬升，重新冲击140。日本央行政策可能会有所调整，核心CPI自去年6月开始持续走高，央行的鸽派力度或将减弱，紧缩预期抬升促使日元升值
- 估值驱动下的上涨，在盈利预期没有增长时，将进入杀估值的阶段，即估值驱动向价值驱动转变。
- 外资5月持续流入并发文大肆看好，谨防捧杀陷阱。例如外资在1月曾大肆鼓吹中国经济复苏预期，并连续买入。随后香港恒生指数在2月持续走弱。
- 谨防AI热潮的暂时性消退，目前来看，美半导体板块近几个交易日出现连续缩量盘整的情况，英伟达出现缩量盘整回落。谨防后市进一步可能的调整风险。若美AI和半导体板块出现调整将影响到全球投资者情绪。
日本核心CPI
来源：TradingEconomics
Ishares semiconductor ETF —— 日线图
来源：CMC Markets（6月7日）
因此，现阶段日经指数追高风险不可控，盈亏比管理难度较大。日线RSI指标已经连续一个月进入到超买区域，接下来的大致走向或如下图所示。
日经225指数 —— 日线图
来源：CMC Markets（6月7日）