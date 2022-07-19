美股财告前瞻：奈飞（Netflix） 集团是否可以摆脱跌势？

反弹还是暴跌？在当前的第二季度美国财报季，奈飞 （Netflix） 将是第一个将公布第二季度财告的大科技公司，那么，财告结果将如何引导美国大科技公司的股票走势？由于近期投资者对美联储将减缓升息的预期增强，以大科技公司为带领的成长性板块出现明显反弹。在这种反弹的趋势中，投资者或许情愿忽视负面消息，并将目光转移到更加积极的一面。奈飞 （Netflix）订户净增加的放缓使其股价今年迄今下跌了 69%。为扭转增长放缓的局面，公司决定将加入价值 1600 亿美元的全球视频广告市场，这也将引发投行对其增长前景模型的调整。

第二季度用户增长仍不乐观

由于激烈的竞争、高通胀与乌克兰战争等负面因素的影响，奈飞 （Netflix） 的新用户增长自 2021 年最后一个季度以来一直下滑，第一季度，奈飞 （Netflix） 失去了 20 万用户，并预计第二季度将失去 200 万用户。该公司第一季度的订户为 2.216 亿，在亚马逊 Prime、迪士尼 Plus 和 Hulu 等竞争对手中仍然高居榜首，但是 奈飞 （Netflix） 几乎没有机会在短期内扭转其订户增长放缓的局面，使得任何超出预期的数字都可能被视为该股的看涨因素。除了订户增长缓慢外，拍摄成本上升和美元走强也可能对利润率造成下行压力。 奈飞 （Netflix） 已经在三个拉丁美洲国家/地区采用了家庭以外的共享密码计划，但到目前为止似乎并不成功。预计 奈飞 （Netflix） 将在第二季度报告每股收益 2.90 美元，比去年同期下降 2.4%。根据 Zacks 预期，第二季度的营收将增长 9.3%，至 80.3 亿美元，较第一季度的增长 10%有所放缓。

广告业务AVOD将为本次财告的亮眼之处

奈飞 （Netflix） 一直致力于以无广告电影为优势以推进用户的增长。但由于多方不利因素的影响，公司决定开始推出以广告支持的视频业务 (AVOD)，也是一种针对新订户的更便宜的订阅服务。 奈飞 （Netflix）将与微软为技术和销售的合作伙伴对此项目进行开发, 故未来评估公司业绩的模型可能会略有不同。新用户的数量将不是衡量增长的唯一主要指标；广告收入将会整合到整体销售业绩中。因此，从长期估值的角度来看，AVOC 可能是投资者关注的一个重要因素，一些分析师预计 2023 年订户数量会出现回升。

技术分析：奈飞下行动能明显减弱

来源：CMC Markets 新一代交易平台 2022年7月19日 （点击看大图）

日线图显示奈飞集团股价自4月末以来一直在底部横盘区间运行，价格区间大体为162.71至205.48，说明其下行动能明显减弱。从随机震荡指标与价格走势看，又潜在的牛背离形态形成，并且 RSI与Stochastic都在上行走势中，预示内飞股价上行的可能性会更大。重要的潜在支持位置关注146.64（斐波那契延展线88.60%），上行潜在阻力看205.48，然后是240.75 （61.80%回荡线）。



