二季报稳健资本却不买账，网易何时能翻身？

网易于8月18日发布了2022年第二季度财报，营收为232亿元，同比增长12.8%；毛利润为129亿元，同比增长15.7%。归属于公司股东的净利润为52.91亿元，同比增长49.4%。在线游戏收入为168亿元人民币，符合市场预期，同比增长16%，占总营收的73%。

其中电脑端（PC）游戏表现强劲，同比增长41%，主要由《永劫无间》的内容更新和6月在Xbox平台上线，以及《梦幻西游》等传统游戏的强劲增长。

第二季度手机游戏收入稳定，同比增长6%，《第五人格》和《无尽的拉格朗日》等传统手游保持了稳定的营收，并且在7月上线的《暗黑破坏神.不朽》表现强劲，贡献了网易在7月总收入的11%。

游戏业务

在传统游戏领域，《梦幻西游》在连续第四个月（2022年3月至6月）的总收入增长后，7月份的总收入同比下降了21%。《哈利波特. 魔法觉醒》在中国7月份的总收入环比下跌15%，仍处于下降趋势。《无尽的拉格朗日》仍然是网易在国内的第三大手机游戏，并且近期将开展年度的周年庆活动，预计在三季度将保持稳定的营收增长。

《永劫无间》是一款基于PC的东方奇幻风格的求生类游戏，即使在发布一年后，仍一直是Steam上最畅销的10款游戏之一。并且在上线后广受玩家好评，创造了国产买断制游戏的纪录，并且吸引了中国诸多顶流网络主播的参与，上线三个月就销售超600万份。该游戏在近期开始的周年庆活动料将继续引来巨大流量，且第四季度在Play Station的上线将带来增量收入贡献。

对于近期上线的和暴雪合作开发的《暗黑破坏神：不朽》在7月刚上线时表现优异，在发行的第一个月一直在IOS排行榜上排名第2-4位。但其海外版的表现非常差，海外版自6月2日上线后，在知名游戏评分网站Metacritic上的用户评分曾创造了游戏史上评分最低的0.2分，主要抨击点在于其不合理的内购行为。因此，该游戏在国服的收入料难以保持，难以成为网易的业绩增长点。

潜在的移动端游戏收益

来源：百度

目前《永劫无间》手游处于开发阶段，管理层预计该游戏不会在2022年推出。其最终发布日期仍取决于版号的批准和开发时间表，因为在PC端的成功，高盛预计该游戏可能实现61亿元人民币的潜在收入。

《哈利波特.魔法觉醒》的海外测试已经在2022年7月30日结束，高盛预计日服将于2022年Q4公测，其收入或抵消现有网易在国际游戏收入的下降（同比下降20%）。其乐观的预期主要是日本是世界第二大哈利波特系列电影市场，占美国的35%，是英国的1.4倍，在日本，《哈利·波特》也是票房第二大IP，仅次于哆啦A梦。

此外，前几年的热门网易IP《逆水寒》在今年开放了手游的内部测试预约，该IP在PC的上线时期一度成为顶流，随后因运营陷入低谷。网易的运营团队宣称手游的公测将吸取PC运营失败的教训，减轻数值付费比重，其营收更多依靠广告植入。目前用户对该手游的期待值很高，若成功上线或带来了巨大的营收。但具体的公测时间仍需要网易拿到版号的批准。

音乐平台业务

网易云音乐（占收入的9%）在第二季度订阅率继续提高，连续第五个季度毛利率为正值。

网易云音乐净收入为22亿元人民币，同比增长29.5%，这是由强劲的社交娱乐收入（同比增长57%）和持续健康的会员订阅增长（第二季度付费率达到21%）推动的，毛利率同比大幅提高至13.0%。

截至2022年第二季度，网易云音乐内容库由超过1.06亿首曲目和529,000名注册独立艺术家组成。

高盛预测网易云音乐在2022年第三季度/全年的同比增长为+21%/+26%， GPM增长率为13.0%/12.8%。

有道

由于新冠肺炎和教育监管的影响，本季度净亏损不断增加，第二季度仅创总营收的4%。

有道教育收入为9.562亿元人民币，同比减少2.4%，智能学习设备达到2.4亿元人民币，同比增长16.3%，仍然是有道增长的关键驱动力。学习服务收入进一步下降至5.64亿元人民币，同比减少7.3%，主要归因于新冠疫情背景下成人课程的减少。在线营销服务为1.53亿元人民币，同比减少8.0%，原因是广告客户的广告预算较弱。毛利率下降至42.8%，而第二季度为51.0%。

高盛预测，有道在2022年第三季度/全年同比增长为-13%/-12%， GPM增长率为52.8%/50.0%。

机构目标价

高盛：基于SOTP的12个月目标价格上涨了约1%，NTES/09999.HK的目标价格为121港元/189美元。维持买入评级。

瑞银：将网易（09999.HK）的目标价由192港元下调至185港元，维持买入评级。

杰富瑞：将网易NTES/09999.HK的目标价下调至218港元/140美元，维持买入评级

日本大和银行：将网易（09999.HK）目标价由193港元下调至180港元，维持买入评级。

网易 09999.HK —— 日线图

来源：CMC Markets

整体趋势仍处于弱势的下跌结构，目前需留意今年4月下旬的低点130，若此处企稳或迎来结构性的向上反弹，第一目标：155，若形成突破或进一步延续至趋势线压力170附近。



