X

选择您要开设的帐户

Market update

纳指续创新高后我们该做些什么？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Jul 2023, 14:00

昨晚美国公布的6月CPI数据超预期回落，CME的FED Watch预计美联储在9月暂停加息预期的升至80%以上，而7月加息25个基点的概率仍在90%以上。市场短期消化美联储在通胀下滑的背景下将结束加息周期的利好，促使纳斯达克100指数续2022年1月以来新高。

从目前的日线形态来看，纳指100向上突破了阻力15280附近，目前需等待一个突破后的回踩支撑确认，形态上偏多头，若回踩支撑有效不排除进一步上探至上行通道阻力15780附近。


 
纳斯达克100 NDAQ 100 Cash —— 日线图
来源：CMC Markets（7月13日）

而从当下的市场逻辑来看，我们屡次提到的加息预期=利好。在6月中的美联储利率会议上，鲍威尔在暂停加息后给予市场进一步加息的预期，导致美股在盘中瞬间转涨并不断走出新高。而到了如今这个阶段，我们看到了在6月美联储会议纪要中官员提到的非农数据存在夸大劳动力市场的可能性。其次就是6月的总体CPI降至3%，核心CPI跌破5%，均超预期。这意味着鲍威尔在新闻发布会中提到了再加息50个基点的条件可能不成立。因此，笔者认为7月的会议或是本轮加息周期中的最后一次加息。

在此逻辑上，对美股形成抛压的条件是鲍威尔在7月的利率会议中可能会进行措辞上的变化，即“进一步的多次加息”调整为“我们可能接近加息周期的终点”。若出现这样的措辞变化可能导致美股在8月失去上行动力。

考虑到现阶段可能不存在重大的事件催化，多数美股科技股财报在7月下旬披露。因此，预计指数并不会出现大的调整，整体形态或维持震荡偏多头的格局，这则意味着左侧低吸比右侧追高的胜率更高。下方支撑：15100


 
纳斯达克100 NDAQ 100 Cash —— 1小时图
来源：CMC Markets（7月13日）


来自CMC的最新消息

Market update

欧洲、英国股市的牛市是否结束了？

在经历了上周的连续下跌后，本周欧洲、英国股市普遍反弹，德国DAX40指数连续三天反弹，目前已基本收复了上周四的所有跌幅。

12 2023
Market outlook

这支清洁能源ETF能否实现一波强势的上涨？
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Market update

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.12

相关文章

Market update

欧洲、英国股市的牛市是否结束了？

在经历了上周的连续下跌后，本周欧洲、英国股市普遍反弹，德国DAX40指数连续三天反弹，目前已基本收复了上周四的所有跌幅。

12 2023
Market update

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.12

今日澳洲指数冲高回落，S&P/ASX 200指数涨0.38%，报7135.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.35%，报7341.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.14%，报2820.2点。香港股市早盘高开高走，午后小幅回落并收红。恒生指数涨1.08%，报18860.95点；国企指数涨1.3%，报6377.99点；恒生科技指数涨1.96%，报4081.37点。南向资金今日净卖出0.73亿元，近5日累计净卖出43.14亿。

12 2023
Market update

亚太市场收评 2023.7.11

今日澳洲指数集体上涨，S&P/ASX 200指数涨1.5%，报7108.9点； ASX All Ordinaries指数涨1.51%，报7315.8点；ASX Small Ordinaries指数涨2.14%，报2816.3点。香港股市早盘一度走高，午后小幅回落。恒生指数涨0.97%，报18659.83点；国企指数涨0.97%，报6295.85点；恒生科技指数涨1.47%，报4003.05点。南向资金今日净卖出20.79亿元，近5日累计净买入50亿。

11 2023
Market update

亚太市场收评 2023.7.10

今日澳洲指数高开低走，S&P/ASX 200指数跌0.54%，报7004点； ASX All Ordinaries指数跌0.51%，报7206.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.065%，报2757.3点。香港股市高开低走。恒生指数涨0.62%，报18479.72点；国企指数涨0.59%，报6235.24点；恒生科技指数涨1.13%，报3945.11点。南向资金今日净卖出11.98亿元，近5日累计净买入75.34亿。

10 2023