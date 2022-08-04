今日市场展望： 纳指多头谨防技术面修复，原油关注90附近的支撑，恒指或筑“三重底”。

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英国央行周四加息50bps预期升温，或支撑英镑中期进一步反弹约500点。

英国央行很大概率在8月会议加息50bps后，并且在9月份仍有较大概率上调50bps。但随着全球经济陷入下行周期，全球紧缩步伐可能放缓，英国央行可能在11月和12月的会议上恢复25bps的加息幅度，利率在年底可能达到2.75%。