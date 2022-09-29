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今日市场展望：纳指、黄金、欧元或延续反弹

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

29 Sep 2022, 12:35

昨日市场风险情绪呈现回暖，美元指数高位回落曾一度失守113，现报113.23。

 

纳斯达克100指数 NDAQ

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图（9月29日）

来源：CMC Markets

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近期的下跌属于市场对美联储可能在11月加息75个基点的反馈，现阶段需要新的数据对预期做出引导，因此出现了超跌修复。

10月的关键数据为10月7日的美国非农就业报告和10月13日的美国9月通胀数据。

在此期间，美股可能相对安全，或延续震荡反弹趋势

昨日美股探底回升，实现阳包阴吞没，反弹趋势有望短期进一步延续

反弹的第一目标参考斐波那契38.2%的12000整数关口附近，如若形成上破参考12400。

但大级别趋势仍然维持空头趋势，随着美联储上调了2022和2023年的利率峰值，美国明年陷入衰退为大概率事件，中长期仍以空头策略为主

 

 

黄金兑美元 XAU/USD

黄金兑美元 XAU/USD —— 日线图（9月29日）

来源：CMC Markets

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黄金趋势短期反弹逻辑与美股类似，昨日最低触及1614.77美元/盎司，基本符合我们此前给出的1600的目标。目前短期可能面临一定的修复，价格可能反弹至1680 附近。

黄金的本质属性是资产保值，由于近两年美联储超发货币导致了黄金投机性增加。对于黄金中长期的趋势探讨我们已在周二有过阐述

当美国的通胀开始进入下行周期时，黄金的对冲通胀需求就不复存在。经济下行导致通胀下行，而经济环境进入衰退后会打击投机情绪，黄金可能也会受到抛售。

从图形结构看，黄金处于空头趋势中，均线系统呈现空头排列，稳健的投资者可等待逢高做空的时机。

黄金兑美元 XAU/USD —— 月线图（9月29日）

来源：CMC Markets

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月线级别黄金头部形态形成，黄金在明年有跌至图中绿线支撑1430的概率。

 

 

 

欧元兑美元 EUR/USD

欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图（9月29日）

来源：CMC Markets

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欧元兑美元昨日最低触及0.9536，价格处于下行通道的下轨支撑处，随后探底反包。该处预计有波段回升的空间。

欧洲央行可能在10月利率会议上加息75个基点，短期有望提振欧元。

然而对于欧元的反转趋势不必抱有太多幻想，俄乌冲突对欧洲经济造成的负面影响将使欧元难有作为。此次反弹目标参考0.99-1。


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