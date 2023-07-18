美股周一开门红续创高点，现价能否进一步追高？

周一美国三大股指走高，纳指100续创去年1月以来高点，盘中最高触及15745附近，尾盘小幅回落。



下图可看出纳指100在上行通道中的趋势完好，目前价格仍延5日均线之上上涨，MACD指标在0轴上方再次出现金叉迹象。但RSI指标再次进入超买区间，该指标自5月以来持续超买但整体处于失效的状态，但在短周期级别也出现了几日的盘整或调整。因此，在未看到指数进一步向上突破通道上轨的阻力的情况下，不排除此处承压出现小幅度的调整。下方可参考10日均线支撑：15300。





纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash）—— 日线图

来源：CMC Markets（7月18日）

标普500指数在过去的两个交易日在4500附近交投，昨日收阳并站稳在4500上方，再创15个月以来新高。投资者可关注价格能否在后续两个交易日企稳并进一步上行，下方支撑参考趋势线支撑4420附近。



标普500（SPX 500 Cash）—— 日线图

来源：CMC Markets（7月18日）

道琼斯工业指数在今年的表现整体落后于纳指和标普，近期走势连续6日上涨，创今年最高点。从图中可看出，道指目前延5日均线稳步上行，有蓄力突破之势头。MACD指标在0轴上方连续出现金叉，不排除后续进一步突破并触及去年12月高点34950附近。



道琼斯工业指数 （DJI Cash）—— 日线图

来源：CMC Markets（7月18日）

VIX指数自6月以来持续处于疫情前的最低水平，反映出当下市场的极度乐观情绪，表现出对美联储所提到的经济软着陆的信心，目前该指数再13附近有一定的支撑，该指数通常与股指成反比关系，在7月10日之后结束反弹并再次回落，促成了近一周以来美股的持续走高。投资者需观察是否在该位置附近形成进一步的向下破位。

VIX指数 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（7月18日）



