5月你需要关注的一些市场投资机遇

美联储暗示加息接近尾声，美股后市如何运行？

美联储5月如市场预期加息25个基点，符合市场预期。此次会议的声明相较于3月对暂停加息做出了更加明确的暗示，即删除了前几次会议中“一些额外的紧缩措施可能是合适的“的措辞。而对于下一次会议是否会结束加息，鲍威尔强调将取决于后续的数据，但由于当前的通胀水平仍在高位，可能不会过快的降息。

由于美国科技龙头最新发布的财报业绩普遍好于预期，美国三大股指在 4 月份成功收涨。 道琼斯指数上涨 2.48%，标普500指数上涨 1.46%，纳斯达克指数仅上涨 0.04%。 然而，经济数据显示疲软，第一季度GDP 增长放缓，消费者支出下降。 而银行业的危机似乎并没有结束，例如第一共和银行和西太平洋合众银行的危机令银行业风险重燃。因此，美股在5月的趋势可能难以持续走强，降息周期通常在经济出现衰退的时候开始，这意味着资产通常会在那个时候遭到抛售。

澳洲ASX 200指数4月上涨，澳联储5月重新加息25个基点，市场何去何从？

ASX 200 指数在 4 月份上涨 1.83%，结束了连续两个月的下跌，所有 11 个板块在4月收高，尤其是信息技术股，上涨 7.48%。 银行业的强劲反弹也推动了更为广泛的反弹，主要受到了美国大型银行超过预期的业绩缓解了对全球银行业系统的担忧。然而ASX 200指数在5月开局不利，一方面原因在于澳联储重新加息25个基点，虽然澳大利亚一季度的通胀出现了见顶的迹象，但仍居高位，服务业通胀仍然强劲。并且，中国经济复苏似乎不温不火，4月的制造业数据在第一季度连续三月回暖后，重新陷入收缩区间。铁矿石需求前景依然黯淡，使矿业股失去了上行动力。 鉴于政策再次趋紧、中国经济复苏疲软以及美银行业风险重燃，5月大盘可能表现疲软，7400或成为重要的阻力。

黄金5月创历史新高，涨势能否持续？

5月4日，由于西太平洋合众银行欲出售资产的消息点燃了市场对银行业的担忧，现货黄金早盘跳空高开突破2080美元/盎司，创历史新高。从现在的局面来看，对经济衰退的担忧，地缘政治冲突以及美元的走弱都可能支撑金价进一步走高。但考虑到短期涨幅过大，后续投资者需关注银行业的风险是否会进一步发酵，以及经济数据是否进一步放缓。若情绪出现回暖可能导致金价受到一定的技术性的修正，1970为重要的支撑，在不跌破该水平的情况下黄金或保持较强的趋势。

上证指数4月收高，但香港股市却落后于全球同行，5月又会如何演变？

上证指数4月继续呈现走高的态势，收涨1.54%，其中中字头保险、基建、船舶作为领涨板块拉升指数，而3月涨势较强的AI和芯片呈现持续休整的行情。而恒生指数 4 月份下跌 2.48%，表现弱于全球其他股指，主要受中美地缘政治紧张局势加剧导致在美国上市的中国 ADR 股票，包括阿里巴巴、京东和百度，4月均下跌 15% 至 20%。 尽管中国第一季度 GDP 增长好于预期，但其 4 月份制造业 PMI 出现了四个月来首次收缩，房地产市场开始转淡，全国多地新房、二手房价格均出现环比下降，表明该国经济复苏进程缓慢。疲软的数据可能限制大陆股市的持续走高，而本月中国互联网第一季度的财报将受到密切关注，如果业绩出现超预期的表现可能为近期走弱的科技股带来一定的修复。

原油价格暴跌续创2021年11月以来新低，会有反弹的机会吗？

5月4日，WTI原油受银行业风险加剧在开盘迅速下跌至约63美元，续创2021年11月以来低点。虽然欧佩克的减产在3月下旬支撑了油价反弹，但全球经济放缓造成的需求担忧难以使油价继续走高。但从当前的价格水平来看，一些积极迹象可能会导致第二季度出现反弹。 随着北半球进入夏季，石油需求有望回升。 欧佩克预测，第二和第三季度全球需求将增加 1.016 亿桶/日，中国可能占 40% 左右，因为炼油厂通常同时进入年度维护高峰期，这会减少燃料供应。 并且，欧佩克可能会采取进一步的减产以稳固油价。



