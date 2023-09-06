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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.6

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Sep 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指数延续下跌，S&P/ASX 200指数跌0.78%，报7257.1点； ASX All Ordinaries指数跌0.73%，报7461.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.81%，报2812.9点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：地产营销公司Domain Holdings Australia Ltd （+3.90%），生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（+2.5%）以及房地产集团HMC Capital Ltd（+1.87%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：包装公司Orora Ltd（-18.18%）；房地产投资管理公司 Cromwell Property Group（-5.38%）以及肿瘤治疗公司Imugene Ltd（-4.48%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌，信息技术为跌幅最大的板块，下跌1.49%。


 
来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开，午后拉升。截至收盘，恒生指数跌0.04%，报18449.98点；国企指数涨0.11%，报6403.7点；恒生科技指数跌0.4%，报4176.84点。南向资金今日净买入41.68亿元，近5日累计净买入278.88亿元。


盘面上，内房板块大幅走强，生物科技、航空板块走弱。


内房板块方面，亿达中国涨320%，中国恒大82.86%，融创中国涨68.35%，碧桂园涨20.79%。


生物科技方面，来凯医药跌12.72%，永泰生物跌7.73%，贝康医疗跌5.4%。


航空板块方面，东方航空跌2.53%，南方航空跌2.39%，国泰航空跌1.3%，中国国航跌1.21%。

 

商品外汇


来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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