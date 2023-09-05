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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.5

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Sep 2023, 17:40

澳洲股市


今日澳洲指数收跌，S&P/ASX 200指数跌0.06%，报7314.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.12%，报7516.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.68%，报2836点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：肿瘤治疗公司Imugene Ltd（+3.08%），农业综合企业GrainCorp Ltd（+3.04%）以及采矿公司IGO Ltd（+2.38%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：勘探公司Chalice Mining Ltd（-13.43%）；黄金勘探公司West African Resources Ltd（-4.68%）以及锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-4.17%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块下跌，公用事业为跌幅最大的板块，下跌1.18%。


 
来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌2.06%，报18456.91点；国企指数跌2.09%，报6396.76点；恒生科技指数跌2.59%，报4193.45点。南向资金今日净买入119.98亿元，近5日累计净买入266.25亿元。


盘面上，内房、中概互联走弱，半导体盘中跳水。


内房板块方面，华润置地跌5.08%，富力地产跌5%，龙湖集团跌4.36%。


中概互联网方面，美团跌3.09%，腾讯跌1.32%，京东跌2.22%，百度跌1.53%，小米跌6.6%。

 

商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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