亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.4

Market outlook

美股指数连续走强，新一轮牛市或短期反弹？

美股指数在8月呈现先抑后扬的走势，在8月初由于美债收益率的持续上行，美股指数连续回落。纳指100距高点回落约8.2%，标普500指数距高点回落约5%，道琼斯指数距高点回落约4.7%。但下跌趋势在8月中下旬结束。在经历了持续一周的盘整后，在8月的最后一周三大指数集体上涨。并收复了8月近60%的跌幅。