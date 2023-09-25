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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.25

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

25 Sep 2023, 16:35

澳洲股市


今日澳洲指数探底回升，S&P/ASX 200指数涨0.11%，报7076.5点； ASX All Ordinaries指数涨0.12%，报7278.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.25%，报2735点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：铀生产公司Paladin Energy Ltd（+6.09%），q企业软件公司Technology One Ltd（+4%）以及煤矿勘探公司Whitehaven Coal Ltd（+3.41%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.1%），金矿公司Bellevue Gold Ltd（-3.36%）以及锂化学公司Allkem Ltd（-3.25%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块上涨，信息技术为涨幅最多的板块，上涨1.92%。


 来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌1.82%，报17729.29点；国企指数跌2.11%，报6130.25点；恒生科技指数跌2.72%，报3882.9点。南向资金今日净买入60.33亿元，近5日累计净买入117.36亿元。


盘面上，内房、新能源汽车、中概互联网板块领跌。


内房股方面，中国恒大跌21.82%，远洋集团跌11.61%，融创中国跌10.82%，龙光集团跌9.09%，宝龙地产跌8.82%。碧桂园跌7.69%。富力地产跌7.35%。


新能源汽车方面，恒大汽车跌22.22%，理想汽车跌7.72%，蔚来汽车跌4.6%。


中概互联网方面，腾讯跌2.93%，美团跌2.98%，京东跌4.07%，快手跌2.6%，网易跌2.41%，哔哩哔哩跌2.98%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  


   
来源：CMC Markets NG平台


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