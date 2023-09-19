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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.19

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

19 Sep 2023, 16:50

澳洲股市


今日澳洲指数走低，S&P/ASX 200指数跌0.47%，报7196.6点； ASX All Ordinaries指数跌0.45%，报7395点；ASX Small Ordinaries指数跌0.38%，报2764.7点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：黄金生产和勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+5.11%），黄金开采和生产公司Ramelius Resources Ltd（+4.64%）以及煤矿公司Coronado Global Resources Inc（+3.62%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：科技公司Weebit Nano Ltd（-8.88%），锂生产公司Core Lithium Ltd（-5.13%）以及初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-4.98%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌，材料、房地产、必需消费品跌幅居前，分别下跌0.77%、0.73%和0.7%。
 
来源：ASX

 

香港股市


香港股市低开高走。截至收盘，恒生指数涨0.37%，报17997.17点；国企指数涨0.42%，报6235.65点；恒生科技指数跌0.06%，报3984.79点。南向资金今日净买入34.86亿元，近5日累计净买入142.57亿元。


盘面上，黄金、煤炭股走高，新能源汽车跌幅居前。


黄金股方面，中国黄金国际涨5.56%，六福集团涨0.91%，山东黄金涨0.89%。


煤炭股方面，南戈壁涨12.66%，兖煤澳大利亚涨5.62%，兖矿能源涨4.85%，首钢资源涨3.52%，中国神华涨2.64%。


新能源汽车股方面，恒大汽车跌12.09%，零跑汽车跌4.63%，蔚来汽车跌4.45%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计
  


   
来源：CMC Markets NG平台


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