亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.18

Market update

一周展望：美国、英国、日本三大央行利率决议来袭！

市场预期美联储本周将暂停加息，维持联邦基金利率在5.25% - 5.5%不变，但预计鲍威尔在货币政策路径上的发言仍旧偏鹰。英国央行预计将进一步加息25个基点至5.5%。日本央行预计将维持利率在-0.1%不变，预计在当前YCC政策上无重大调整。