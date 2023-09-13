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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.13

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Sep 2023, 17:05

澳洲股市


今日澳洲指数收跌，S&P/ASX 200指数跌0.74%，报7153.9点； ASX All Ordinaries指数跌0.77%，报7345.7点；ASX Small Ordinaries指数跌0.91%，报2749.8点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：煤矿公司Coronado Global Resources Inc.（+3.08%），锂资源勘探公司Lake Resources N.L.（+2.94%）以及汽车配件销售及维修商Bapcor Ltd（+2.92%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：采矿勘探公司IGO Ltd（-7.58%）；汽车零售集团Eagers Automotive Ltd（-4.54%）以及勘探公司Chalice Mining Ltd（-4.45%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有9个板块上涨，信息技术板块领跌，下跌1.56%。


 
来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.09%，报18009.22点；国企指数跌0.39%，报6235.71点；恒生科技指数跌0.56%，报4063.96点。南向资金今日净卖出17.67亿元，近5日累计净买入59.2亿元。


盘面上，内房、太阳能板块涨幅居前，医疗保健、生命科学板块领跌。


内房股方面，时代中国控股涨15.79%，正荣地产涨14.71%，富力地产涨8.44%，SOHO中国涨8.51%，龙光集团涨6%。


太阳能股方面，新特能源涨15.52%，东银国际涨11.86%。


医疗保健股方面，盈健医疗跌25.13%，时代天使跌5.37%，欧康维视生物跌3.46%。


生命科学股方面，百奥赛图跌13.89%，爱康医疗跌3.26%，泰格医药跌1.81%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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