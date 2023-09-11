亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.11

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近期黄金价格走势分析：黄金连续回落，反弹结束了？

黄金自8月下旬以来从1885美元连续上涨，在9月1日最高触及1953美元。但本周黄金在前三个交易日连续走弱，截至9月6日收盘，黄金报1916.5美元/盎司。我们在8月24日的报告中提到了黄金本轮的反弹目标在1945 – 1950美元，并且发表黄金在当前时间点只具备短期多头观点，不具备现阶段走牛的条件。