亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.9

澳洲股市



今日澳洲指数小幅反弹,S&P/ASX 200指数涨0.37%,报7338点; ASX All Ordinaries指数涨0.32%,报7543.4点;ASX Small Ordinaries指数小幅下跌0.056%,报2835.4点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:殡葬公司 InvoCare Ltd(+5.94%),煤生产商Coronado Global Resources Inc(+4.81%)以及医疗保健公司 Nanosonics Ltd(3.86%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:锂勘探公司Lake Resources N.L.(-5.71%);医疗设备公司 ResMed Inc(-4.63%)以及珠宝零售商 Lovisa Holdings Ltd(-4.34%)。



S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨,金融板块涨幅最大,上涨1.21%。





来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Mirvac Group (18.75M), Paladin Energy Ltd (17.46M),Pilbara Minerals Ltd (16.82M),The Star Entertainment Group (14.20M),Beach Energy Ltd (12.16M)。

香港股市



香港股市低开高走。恒生指数涨0.32%,报19246.03点;国企指数涨0.39%,报6613.23点;恒生科技指数跌0.01%,报4373.71点。南向资金今日净卖出68.81亿元,近5日累计净买入25.7亿元。



盘面上,制药、生物科技、恒大系走强,半导体走弱。



制药方面,亚盛医药涨16.24%,信达生物涨12.2%,药明康德涨5.84%,华康生物医学涨6.67%



生物科技方面,康希诺生物涨15.53%,来凯医药涨9.09%,荣昌生物涨4.14%



恒大系方面,恒大汽车涨14.89%,恒大物业涨2.41%。



半导体方面,宏光半导体跌6.42%,华虹半导体跌2.13%,协鑫科技跌1.91%。

商品外汇





来源:CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计







来源:CMC Markets NG平台