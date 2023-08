亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.8

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走,S&P/ASX 200指数涨0.03%,报7311.1点; ASX All Ordinaries指数平收,报7519.7点;ASX Small Ordinaries指数跌0.55%,报2837点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:水泥生产公司 James Hardie Industries PLC(+14.38%),家电供应商Reece Ltd(+3.93%)以及家庭服务平台Life360 Inc(3.31%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:锂矿开发公司Sayona Mining Ltd(-13.33%);煤生产商Coronado Global Resources Inc(-11.55%)以及房地产信托基金Charter Hall Long Wale Reit(-5.71%)。



S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块上涨,医疗保健板块表现最好,上涨0.59%。





S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Pilbara Minerals Ltd (30.95M), Telstra (15.03M),Paladin Energy Ltd (13.71M),Coronado Global Resources Inc (12.13M),South32 Ltd (9.84M)。

香港股市



香港股市低开低走。恒生指数跌1.81%,报19184.17点;国企指数跌2.18%,报6587.75点;恒生科技指数跌2.78%,报4374.2点。南向资金今日净买入73.3亿元,近5日累计净买入98.54亿元。



盘面上,内地房地产、新能源汽车、中概互联网领跌。



内地房地产方面,碧桂园跌14.39%,富力地产跌10.27%,融创中国跌8.46%,龙湖集团跌4.87%,万科跌4.61%。



新能源汽车方面,恒大汽车跌15.06%,蔚来汽车跌5.11%,小鹏汽车跌3.95%,比亚迪股份跌3.92%,理想汽车跌3.69%。



中概互联网方面,腾讯跌1.88%,阿里跌2.67%,京东跌4.38%,百度跌3.89%,哔哩哔哩跌4.64%。

商品外汇





CMC Markets客户持仓统计







