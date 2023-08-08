亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.8

Market outlook

澳元节节败退，何时可进行抄底？

在8月1日澳洲联储将现金利率维持在 4.1% 不变，使市场预期澳联储将加息25个基点至4.35%的预期落空后，澳元兑美元从0.67附近的位置迅速下跌，截至8月8日，澳元兑美元运行于0.654附近。