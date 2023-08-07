亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.7

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7月非农数据前瞻，劳动力市场或保持韧性

市场预期7 月份非农就业人数增加 20万人，前值为20.9万人。私营部门就业预期增长18万人，前值为14.9万人。失业率预期为3.6%与前值持平。平均时薪收入预计环比增长0.3%，前值为0.4%