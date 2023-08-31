亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.31

Treasuries

什么是债券？债券如何影响金融市场？

由于主要政府债券的收益率再次出现飞涨和中国的经济所存在不确定性因素使得全球股市于八月出现大幅回落。自国际领先评级机构惠誉将美国的长期信用评级自AAA下调至AA+后，美国5年期和10年期的长期国债收益率攀升自2007年以来的最高位。投资者纷纷将资金从资本市场转入货币市场。