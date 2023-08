亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.3

澳洲股市



今日澳洲指数下跌,S&P/ASX 200指数跌0.58%,报7311.7点; ASX All Ordinaries指数跌·0.61%,报7522.3点;ASX Small Ordinaries指数跌0.71%,报2849.6点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:金融公司 Virgin Money UK PLC(+3.27%),休闲娱乐集团 EVT Ltd(+3.25%)以及金矿股 Bellevue Gold Ltd(3.07%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:地产集团 Abacus Property Group(-4.17%);娱乐集团 The Star Entertainment Group Ltd(-3.85%)以及基础设施公司 Downer Edi Ltd(-3.84%)。



S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌,信息技术板块领跌大盘,下跌1.63%。





来源:ASX



S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别Sayona Mining Ltd (37.47M),Pilbara Minerals Ltd (26.69M), Telstra (19.26M), South32 Ltd (16.33M),AMP Ltd (12.04M)。

香港股市



香港股市全天震荡。恒生指数跌0.49%,报19420.87点;国企指数跌0.26%,报6652.16点;恒生科技指数涨0.4%,报4406.44点。南向资金今日净买入34.21亿元,近5日累计净买入146.52亿元。



盘面上,中资券商股走高,新能源汽车反弹。



中资券商股中,国联证券涨16.84%,中金公司涨3.61%,国泰君安国际涨3.08%,华泰证券涨2.19%,光大证券涨2.18%



新能源汽车板块反弹,蔚来汽车涨7.72%,小鹏汽车涨3.97%,理想汽车涨3.92%。

商品外汇

来源:CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源:CMC Markets NG平台