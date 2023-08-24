亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.24

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为何日本央行进一步放宽YCC区间无法阻止日元贬值？

自今年以来，日元兑美元贬值幅度高达11%，在8月跌破146大关。虽然日本央行在7月28日的会议上再次调整了收益率区间控制区间（YCC），将10年期日债收益率的波动区间从0.5%上调至1%，但该超预期的举措并没有阻止日元的贬值道路，截至8月21日，日元兑美元自7月28日的日高累计贬值约5.8%。