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Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.24

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Aug 2023, 16:25

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.47%，报7182.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.45%，报7400.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.24%，报2837.2点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：云计算公司WiseTech Global（+8.12%），汽车配件制造商Arb Corporation Ltd（+7.9%）以及物流公司Qube Holdings Ltd（5.38%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：医院集团Ramsay Health Care（-11.95%）；蔬菜水果供应商Costa Group Holdings Ltd（-10.84%）以及金融服务公司Insignia Financial Ltd（-10.65%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块上涨，信息技术板块涨幅最大，上涨4.2%。
 
来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开高走。截至收盘，恒生指数涨2.05%，报18212.17点；国企指数涨2.46%，报6267.95点；恒生科技指数涨3.72%，报4158.02点。南向资金今日净买入44.46亿元，近5日累计净买入137.77亿元。


盘面上，新能源汽车、制药、中概互联网、黄金股走强。


新能源汽车方面，零跑汽车涨10.17%，小鹏汽车涨4.88%，长城汽车涨3.33%。


制药股方面，信达生物涨12.68%，和黄医药涨6.79%，百济神州涨4.5%，凯莱英涨4.3%，药明康德涨4.11%。


中概互联网方面，腾讯涨2.26%，美团涨7.44%，阿里涨2.58%，快手涨5.43%，百度涨4.67%。


黄金股方面，中国黄金国际涨6.17%，招金矿业涨5.61%，灵宝黄金涨3.88%，紫金矿业涨3.17%。

 


商品外汇


 
来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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