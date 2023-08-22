亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.22

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一周展望：杰克逊霍尔全球央行年会，英伟达Q2财报！

市场将密切关注美联储主席鲍威尔是否会在本周举行的全球央行年会上披露在 9 月的利率会议上暂停货币紧缩行动的信号。此次研讨会还为各国央行在全球经济面临挑战的时期过度收紧货币政策所面临的风险提供重要见解。