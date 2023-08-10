亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.10

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7月美国CPI前瞻，通胀反弹风险是否对股市形成进一步下行压力？

市场预期明日将公布的美国7月总体CPI同比增长3.3%，前值为3%。核心CPI预期同比增长4.7%，前值为4.8%。总体与核心CPI的月度增长预期均在0.2%。美国6月总体CPI的大幅回落主要源于去年的高基数，2022年6月WTI原油曾一度上涨至120美元以上，促使美国总体通胀触及40多年来的高位。而在去年6月之后，WTI油价持续下跌，仅在7月就一度跌至最低90美元附近，最低跌至12月的70美元附近。这意味着下半年高基数效应将减退，下半年的整体通胀预计将反弹。