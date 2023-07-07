X

选择您要开设的帐户

Market update

亚太市场收评 2023.7.7

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Jul 2023, 16:40

澳洲股市


今日澳洲指数延续下跌，S&P/ASX 200指数跌1.69%，报7042.3点； ASX All Ordinaries指数跌1.64%，报7244.1点；ASX Small Ordinaries指数跌1.67%，报2759.1点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金矿股 Regis Resources Ltd（+1.57%），农业公司 Elders Ltd（+0.86%）以及资源及基础设施服务商NRW Holdings Ltd（+0.8%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：软件服务商 Block Inc（-5.48%）；金矿股 Capricorn Metals Ltd（-5.19%）以及投资管理公司Pinnacle Investment Management Group Ltd（-5.03%）。

S&P/ASX 200中的11个板块全部下跌。 房地产（-2.66%）、非必需消费品（-2.4%），信息科技（-2.19%）跌幅居前。
 
来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为South32 Ltd (22.44M)， Pilbara Minerals Ltd (19.59M)， Telstra (17.35M)， AMP Ltd (16.48M)， Sayona Mining Ltd (25.77M)。 

 

香港股市


香港股市全天弱势，午后曾一度拉升，但随后再次走低。恒生指数跌0.9%，报18365.7点；国企指数跌1.11%，报6198.86点；恒生科技指数跌1.21%，报3901.21点。南向资金今日净卖出41.91亿元，近5日累计净买入67.05亿。

盘面上，汽车、光伏太阳能走低。

汽车板块中，蔚来汽车跌4.09%，比亚迪股份跌2.97%，广汽集团跌2.46%，长城汽车跌2.34%，零跑汽车跌2.28%，理想汽车跌1.72%。

光伏板块中，信义光能跌6.8%，福莱特玻璃跌4.55%，信义能源跌2.81%，协鑫科技跌2.38%，阳光电源跌2.14%。

 

商品外汇


现货黄金止跌小幅向上反弹，日内最高触及1916附近，价格在1900之上或延续向上反弹；现货白银弱势盘整，目前运行于22.6 – 22.77附近。

WTI原油期货震荡走升，价格再次突破72，关注能否守住支撑71.7。

美元指数震荡走弱，价格在103.2再次遇到阻力，或形成短期双顶结构。

美元兑离岸人民币震荡走弱，现报7.244，下方支撑关注7.22。

澳元兑离岸人民币震荡走弱，价格来到4.8附近，或跌破此水平并进一步下探至4.778。

澳元兑美元温和反弹，在0.66附近形成双底结构，或进一步反弹至0.67。

欧元兑美元上午盘整，午后出现小幅跳水，目前1.09仍为较强阻力位。

英镑兑美元整体呈现小幅盘整，运行于1.272 – 1.275区间。


来自CMC的最新消息

Market update

今晚的非农数据会怎样影响市场？

7月6日公布的美国6月ADP就业人数超预期增长49.7万人，预期为22.8万人。其中休闲和酒店业新增就业人数最多，为23.2万人；其次是建筑业，为9.7万人。市场担心强劲的ADP就业人数会给今晚的非农就业人数带来上行风险。市场预期美国6月非农就业新增22.5万人，失业率预期小幅下降至3.6%。

07 2023
Company earnings

美国银行业财报季前瞻：重点关注及解析
Market outlook

特斯拉的股价是否被高估？
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

相关文章

Market update

今晚的非农数据会怎样影响市场？

7月6日公布的美国6月ADP就业人数超预期增长49.7万人，预期为22.8万人。其中休闲和酒店业新增就业人数最多，为23.2万人；其次是建筑业，为9.7万人。市场担心强劲的ADP就业人数会给今晚的非农就业人数带来上行风险。市场预期美国6月非农就业新增22.5万人，失业率预期小幅下降至3.6%。

07 2023
Company earnings

美国银行业财报季前瞻：重点关注及解析

包括摩根大通、富国银行和花旗集团在内的美国各主要银行将于7月14日开始发布第二季度季报。近日，美国银行股在23家大型银行通过压力测试后大幅反弹，KBW银行指数上涨5%，这是自3月份地区性银行发生动荡以来的首次月线收涨。

06 2023
Market update

亚太市场收评 2023.7.6

今日澳洲指数收跌，S&P/ASX 200指数跌1.24%，报7163.4点； ASX All Ordinaries指数跌1.18%，报7365点；ASX Small Ordinaries指数跌1.27%，报2805.9点。香港股市大幅收低，恒生指数跌3.02%，报18533.05点；国企指数跌3.41%，报6268.53点；恒生科技指数跌1.69%，报3948.82点。南向资金今日净买入32.28亿元，近5日累计净买入125.62亿。 盘面上，内银、内险、内房、绿电走低。

06 2023
Market update

亚太市场收评 2023.7.5

今日澳洲指数收跌，S&P/ASX 200指数跌0.35%，报7253.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.34%，报7453.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.25%，报2842点。香港股市低开低走，恒生指数跌1.57%，报19110.38点；国企指数跌1.87%，报6489.94点；恒生科技指数跌1.42%，报4016.53点。南向资金今日净买入92.41亿元，近5日累计净买入57.45亿。

05 2023