亚太市场收评 2023.7.7

Market update

今晚的非农数据会怎样影响市场？

7月6日公布的美国6月ADP就业人数超预期增长49.7万人，预期为22.8万人。其中休闲和酒店业新增就业人数最多，为23.2万人；其次是建筑业，为9.7万人。市场担心强劲的ADP就业人数会给今晚的非农就业人数带来上行风险。市场预期美国6月非农就业新增22.5万人，失业率预期小幅下降至3.6%。