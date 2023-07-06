亚太市场收评 2023.7.6

澳洲股市

今日澳洲指数收跌，S&P/ASX 200指数跌1.24%，报7163.4点； ASX All Ordinaries指数跌1.18%，报7365点；ASX Small Ordinaries指数跌1.27%，报2805.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融科技公司 Block Inc（+3.93%），z在线旅行社 Webjet Ltd（+1.73%）以及建筑公司 Boral Ltd（+1.25%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：娱乐集团 The Star Entertainment Group（-8.73%）；资产管理公司 Magellan Financial Group（-8.32%）以及社区服务公司 Lifestyle Communities Ltd（-7.45%）。

S&P/ASX 200中的11个板块有10 个板块下跌。 信息技术是表现最好的板块，上涨了 0.13%，并从近期的跌势中反弹。 非必选消费（-1.91%）、材料（-1.86%）板块领跌。



来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为AMP Ltd (30.86M)， Sayona Mining Ltd (25.77M)， Pilbara Minerals Ltd (21.45M)， Telstra (20.38M)， South32 Ltd (15.78M)。

香港股市

香港股市大幅收低，恒生指数跌3.02%，报18533.05点；国企指数跌3.41%，报6268.53点；恒生科技指数跌1.69%，报3948.82点。南向资金今日净买入32.28亿元，近5日累计净买入125.62亿。

盘面上，内银、内险、内房、绿电走低。

内银板块中，招商银行跌3.96%，建设银行跌3.23%，工商银行跌3.2%，农业银行跌2.99%，中国银行跌2.39%

内险板块中，中国平安跌2.94%，中国人寿跌2.21%，中国太保跌2.2%

内房板块中，华润置地跌4.59%，万科跌3.21%，龙湖集团跌2.66%。

绿电板块中，信义能源跌5.32%，新奥能源跌4.62%，龙源电力跌2.46%，福莱特玻璃跌2.32%。

商品外汇



现货黄金亚盘小幅反弹至1921，欧盘开盘后跳水，现报1916.6美元/盎司；现货白银小幅盘整，价格在23.1 – 23.25区间活动。

WTI原油期货震荡走强，价格在71.5收到支撑后走强，现报72.1美元/桶。

美元指数亚盘一度走弱，欧盘开盘后迅速拉升，价格再次来到103附近。

美元兑离岸人民币呈现震荡，价格在7.2525 – 7.266活动。

澳元兑离岸人民币整体呈现震荡态势，价格处于4.82 4.85区间。

澳元兑美元亚盘一度反弹至0.6685，欧盘开盘后迅速跳水，现报0.6665

欧元兑美元震荡走弱，亚盘在触及1.0875后迅速回落，现报1.085。

英镑兑美元呈现弱势盘整，目前价格仍运行于1.269 – 1.273区间。



