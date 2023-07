亚太市场收评 2023.7.6

澳洲股市

今日澳洲指数收跌,S&P/ASX 200指数跌1.24%,报7163.4点; ASX All Ordinaries指数跌1.18%,报7365点;ASX Small Ordinaries指数跌1.27%,报2805.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:金融科技公司 Block Inc(+3.93%),z在线旅行社 Webjet Ltd(+1.73%)以及建筑公司 Boral Ltd(+1.25%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:娱乐集团 The Star Entertainment Group(-8.73%);资产管理公司 Magellan Financial Group(-8.32%)以及社区服务公司 Lifestyle Communities Ltd(-7.45%)。

S&P/ASX 200中的11个板块有10 个板块下跌。 信息技术是表现最好的板块,上涨了 0.13%,并从近期的跌势中反弹。 非必选消费(-1.91%)、材料(-1.86%)板块领跌。



来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为AMP Ltd (30.86M), Sayona Mining Ltd (25.77M), Pilbara Minerals Ltd (21.45M), Telstra (20.38M), South32 Ltd (15.78M)。

香港股市

香港股市大幅收低,恒生指数跌3.02%,报18533.05点;国企指数跌3.41%,报6268.53点;恒生科技指数跌1.69%,报3948.82点。南向资金今日净买入32.28亿元,近5日累计净买入125.62亿。

盘面上,内银、内险、内房、绿电走低。

内银板块中,招商银行跌3.96%,建设银行跌3.23%,工商银行跌3.2%,农业银行跌2.99%,中国银行跌2.39%

内险板块中,中国平安跌2.94%,中国人寿跌2.21%,中国太保跌2.2%

内房板块中,华润置地跌4.59%,万科跌3.21%,龙湖集团跌2.66%。

绿电板块中,信义能源跌5.32%,新奥能源跌4.62%,龙源电力跌2.46%,福莱特玻璃跌2.32%。

商品外汇



现货黄金亚盘小幅反弹至1921,欧盘开盘后跳水,现报1916.6美元/盎司;现货白银小幅盘整,价格在23.1 – 23.25区间活动。

WTI原油期货震荡走强,价格在71.5收到支撑后走强,现报72.1美元/桶。

美元指数亚盘一度走弱,欧盘开盘后迅速拉升,价格再次来到103附近。

美元兑离岸人民币呈现震荡,价格在7.2525 – 7.266活动。

澳元兑离岸人民币整体呈现震荡态势,价格处于4.82 4.85区间。

澳元兑美元亚盘一度反弹至0.6685,欧盘开盘后迅速跳水,现报0.6665

欧元兑美元震荡走弱,亚盘在触及1.0875后迅速回落,现报1.085。

英镑兑美元呈现弱势盘整,目前价格仍运行于1.269 – 1.273区间。