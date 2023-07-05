亚太市场收评 2023.7.5

Market outlook

美股下半年该如何选择合适的策略？

上半年，美股表现强势的主要集中在科技、通信服务和非必选消费品板块中，自年初以来涨幅分别为39.4%，36.7%，33.06%。其余板块表现较为弱势，其中公用事业和能源板块跌幅居前。金融板块在3月因地区银行业危机一度下挫，但在后续局面稳定后触底反弹。在近期的银行业压力测试后，大行充足的资本可抵御严重的经济衰退，使银行板块持续反弹。