亚太市场收评 2023.7.4

澳洲股市



今日澳洲指数小幅上涨,S&P/ASX 200指数涨0.45%,报7279点; ASX All Ordinaries指数涨0.49%,报7478.9点;ASX Small Ordinaries指数涨0.92%,报2849点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:蔬菜水果商Costa Group Holdings Ltd(+12.84%),金矿股Silver lake Resources Ltd(+5.77%)以及铀生产公司 Paladin Energy Ltd(+4.73%)。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:房地产广告公司 Domain Holdings Australia Ltd(-3.66%);娱乐集团 The Star Entertainment Group Ltd(-1.70%)以及金矿公司 Chalice Mining Ltd(-1.6%)。

S&P/ASX 200中的11个板块有 6个板块收高。 能源是表现最好的板块,上涨1.16%。过去五上涨3.92%。房地产(+0.95%)、金融板块(+1.08%)紧随其后。



来源:ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Sayona Mining Ltd (62.95M),Pilbara Minerals Limited (31.97M),Telstra (16.13M),Paladin Energy Ltd (13.87M),South32 Ltd (12.84M)。

香港股市



香港股市走势反复,午后一度跳水,最终震荡收红,恒生指数涨0.57%,报19415.68点;国企指数涨0.34%,报6613.4点;恒生科技指数涨0.5%,报4074.42点。南向资金今日净买入4.55亿元,近5日累计净买入38.13亿。

盘面上,医药板块涨幅居前,新能源汽车回调。

医药板块中,荣昌生物涨18.16%,3D Medicines涨7.19%,再鼎医药涨6.84%,基石药业-B涨5.62%,药明生物涨3.41%,君实生物涨2.36%。

新能源汽车普遍走弱,小鹏汽车跌6.52%,蔚来汽车跌4.94%,零跑汽车跌4.07%,理想汽车跌1.97%。

商品外汇



现货黄金白天时段呈现反弹,在1920附近获得支撑,一度反弹至1928.4美元/盎司,现报1926.5美元/盎司;现货白银震荡上行,目前在23附近遇到阻力。

WTI原油期货震荡呈现盘整,关注70附近的支撑。

美元指数呈现盘整,在102.5附近获得支撑。

美元兑离岸人民币继续呈现走弱态势,价格一度跌至7.217附近,目前小幅反弹至7.229。

澳元兑离岸人民币整体呈现震荡态势,价格处于4.8 – 4.85区间。

澳元兑美元在澳联储暂停加息后一度跳水至0.664,随后反弹,收复日内所有跌幅,现报0.6678

欧元兑美元白天时段弱势盘整,价格在1.0915受到一定阻力。

英镑兑美元呈现弱势盘整,目前价格在1.27附近受到阻力。