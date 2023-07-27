亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.27

Market update

7月美联储利率会议前瞻：鲍威尔或鹰中有鸽

虽然美联储在抗通胀进程取得了显著的成果，但市场预计美联储将于当地时间周三进行自 2022 年 3 月以来的第 11 次加息。市场充分定价美联储将联邦基金利率提高25个基点至 5.25%-5.5% 的目标范围。市场的关注重心是鲍威尔是否会在新闻发布会中认为他们已经做得足够多，或者在对抗恶性通货膨胀方面是否还有更多工作要做。