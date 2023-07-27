亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.27

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鲍威尔发言唱鹰，道指13日连涨，Meta业绩超预期盘后涨近7%。
正如市场所预期的那样，美联储在7月的会议上加息 25 个基点，但拒绝就 9 月会议的意图提供任何明确信号。 鲍威尔表示，FOMC并未做出每隔一次会议加息的决定，而是将逐次会议进行。
27 2023
使用MetaTrader 4进行外汇交易
如果您是一名外汇市场的中级或高级交易员，那您可能已经听说过或使用过Metatrader 4（MT4）。该交易平台因其用户友好的界面、高级制图功能和算法交易选项而广受外汇交易者的欢迎和喜爱。
26 2023
亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.26
今日澳洲指数强势上涨，S&P/ASX 200指数涨0.85%，报7402点； ASX All Ordinaries指数涨0.84%，报7617.8点；ASX Small Ordinaries指数涨0.41%，报2879.9点。香港股市小幅收跌。恒生指数跌0.36%，报19365.14 点；国企指数跌0.83%，报6549.19点；恒生科技指数跌0.91%，报4218.83点。南向资金今日净买入77.83亿元，近5日累计净卖出18.75亿元。
26 2023