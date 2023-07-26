亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.26

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一周展望：美联储的最后一次加息？微软、谷歌、Meta财报！

市场普遍预期美联储将在7月的会议上继续加息至25个基点，联邦基金利率将上升至5.25% - 5.5%。CME的FedWatch预测利率上升 25 个基点的可能性为 99.8%。 此次加息可能是美联储2023年的最后一次加息。但美联储可能并不会在此次会议上发出加息结束的信号，并可能声称若价格压力在下半年上升，不排除进一步上调利率的可能，但鉴于通胀已经大幅度缓和，现在的利率或是足够具有限制性的