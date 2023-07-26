亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.7.26

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如果您是一名外汇市场的中级或高级交易员，那您可能已经听说过或使用过Metatrader 4（MT4）。该交易平台因其用户友好的界面、高级制图功能和算法交易选项而广受外汇交易者的欢迎和喜爱。
26 2023
7月美联储利率会议前瞻：鲍威尔或鹰中有鸽
虽然美联储在抗通胀进程取得了显著的成果，但市场预计美联储将于当地时间周三进行自 2022 年 3 月以来的第 11 次加息。市场充分定价美联储将联邦基金利率提高25个基点至 5.25%-5.5% 的目标范围。市场的关注重心是鲍威尔是否会在新闻发布会中认为他们已经做得足够多，或者在对抗恶性通货膨胀方面是否还有更多工作要做。
26 2023
一周展望：美联储的最后一次加息？微软、谷歌、Meta财报！
市场普遍预期美联储将在7月的会议上继续加息至25个基点，联邦基金利率将上升至5.25% - 5.5%。CME的FedWatch预测利率上升 25 个基点的可能性为 99.8%。 此次加息可能是美联储2023年的最后一次加息。但美联储可能并不会在此次会议上发出加息结束的信号，并可能声称若价格压力在下半年上升，不排除进一步上调利率的可能，但鉴于通胀已经大幅度缓和，现在的利率或是足够具有限制性的
23 2023